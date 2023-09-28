Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix

По его словам, Обама выступил в качестве соавтора сценария триллера «Оставь мир позади», так как в процессе работы Эсмейл обращался к нему за советом, чтобы узнать, как могли бы развиваться события в реальной жизни. «Я пишу по большей части художественную книгу, хочу, чтобы она была наиболее реалистична, но я утрирую и драматизирую. И услышать, как бывший президент говорит, что я преувеличил несколько деталей... А я-то думал, что преувеличил многое. Тогда-то я и испугался!» — сказал он.