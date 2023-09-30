В сети — автомобильный блокбастер «Гран туризмо»

В сети вышел фильм «Гран туризмо» — новая картина автора «Района №9» Нила Бломкампа, основанная на реальной истории превращения геймера Янна Марденборо в профессионального автогонщика. «Лента.ру» рассказывает, каким получился этот блокбастер, размашисто рекламирующий продукцию PlayStation.

Подросток из британского Кардиффа Янн Марденборо (Арчи Мадекве) работает в магазине нижнего белья, чтобы скопить на новый руль для игры в автосимулятор Gran Turismo. Когда вожделенный контроллер приобретен, появляется новая цель: концерн Nissan решил создать команду настоящих гонщиков по результатам виртуального турнира. Так Марденборо попадает в кампус, где бывший профессионал Джек Солтер (Дэвид Харбор) будет готовить молодежь к перегрузкам реальных автогонок. Янн станет лучшим из учеников и вскоре отправится покорять трассы всего мира — вплоть до легендарного суточного марафона «Ле-Ман».

Режиссер Нил Бломкамп — полная противоположность герою «Гран туризмо». Его карьера ярко началась, но дальше южноафриканский постановщик двигался от провала к провалу. 14 лет назад он снял «Район №9» — оригинальный с точки зрения дизайна фантастический фильм про летающую тарелку над Йоханнесбургом. Закрепить успех Бломкампу так и не удалось. Последующие «Элизиум» и «Робот по имени Чаппи» были гораздо слабее дебюта, несмотря на то, что среди действующих лиц были Джоди Фостер, Мэтт Дэймон и Сигурни Уивер. Нил удалился в независимый сегмент кинематографа, но и там со своими короткометражками ничего толком не добился. Последний авторский полнометражный фильм Бломкампа «Демоник» вышел два года назад и собрал сокрушительные отзывы даже в России, где критики и режиссеры до сих пор тихонько грезят о русифицированной версии «Района №9».

По итогам своих многочисленных поражений Бломкамп здраво рассудил, что пришло время сдаться большой киноиндустрии, и теперь выступает в роли наемного рабочего. «Гран туризмо» формально содержит титр «фильм Нила Бломкампа», однако появляется он лишь в самом конце. Куда важнее заставка киновселенной PlayStation, которая за этот год породила «Одних из нас» и «Братьев Супер Марио в кино» — два безупречно расчетливых хита проката и стриминговых платформ. Если говорить об именах, то важнейшая фигура для фильма — даже не главный герой, а разработчик Gran Turismo Кадзунори Ямаути. Он стал не только продюсером картины, но и экранным персонажем, которого сыграл Такэхиро Хира. С кадра, летящего мимо напряженного лица японского артиста, стартует эта история.

В прологе зрителю рассказывают о том, как гений создал сверхреалистичный симулятор, изменивший мир автогонок. Весь путь тоже совершенно реального Янна Марденборо к мировой славе, соответственно, служит лишь иллюстрацией этого тезиса

«Гран туризмо» продают публике как фильм с Орландо Блумом, и в этом заключается первый обман доверчивого зрителя. Роль вымышленного маркетолога Nissan Дэнни Мура важна для сюжетной конструкции, но у Блума, с годами приобретшего абсолютно славянское обаяние, роли здесь фактически нет. Он действует в экспозиции, убеждая японцев согласиться на его авантюру с геймерами, а дальше отходит на десятый план. Оттуда он изредка стреляет глазами, олицетворяя противоречивую, но бронебойную силу международного капитала. Второй пустопорожний герой — это соперник Марденборо, омерзительный мажор Николас Капа (Джоша Страдовски). Он беспринципен, подл, неталантлив и труслив — то есть наделен таким количеством отрицательных качеств, что надежно утрачивает сходство с живым человеком.

Сердцем же «Гран туризмо» служат отношения Марденборо и его гуру Солтера. Дэвид Харбор в роли отставного гонщика предпринимает невероятные усилия по оживлению дубового сценария. На фильм Бломкампа, пожалуй, можно потратить время только ради лица Харбора, с которым он слушает Black Sabbath через старые желтые наушники. Дэвид здесь — это буквально новый Брюс Уиллис: одновременно супергерой и человечная отцовская фигура, вызывающая безусловное доверие у аудитории. Под давлением харизмы Харбора на второй план отступают даже настоящие родители Янна, но нельзя не отметить приглашение на роль матери Марденборо экс-участницы Spice Girls Джерри Халлиуэлл. Отца сыграл дважды оскаровский номинант Джимон Хонсу.

Наконец, 28-летний Арчи Мадекве успел засветиться в «Солнцестоянии» и «Всех страхах Бо», так что в своей первой главной роли не просто хлопает глазами, а старается показать, на что способен. Получается с переменным успехом: Марденборо не становится объемный героем, но все же обретает необходимое обаяние. Учитывая, что сценарий предполагает характер, исчерпывающийся аэродинамикой прущего к финишу гоночного болида, это уже неплохой результат.

Конечно, такая подробная оценка драматургической и актерской составляющих фильма о гонках выглядит странно. Однако все остальное в «Гран Туризмо» еще менее интересно

Да, заезды сняты на достойном ремесленном уровне, но это норма для высокобюджетной голливудской постановки. Главный трюк фильма — эпизоды, в которых летящая в лицо дорога превращается в глазах Янна в компьютерную симуляцию. Однако эти дорого исполненные спецэффекты выглядят беспомощностью постановщика перед материалом. Экранизация видеоигры располагает к визионерским вывертам и могла бы предложить зрителю хоть одну мысль на тему того, как виртуальная реальность влияет на материальный мир. Однако Бломкамп будто нарочно увернулся от всех предоставленных возможностей, удовлетворившись созданием вполне пластмассового летнего блокбастера.