Вышел первый трейлер ремейка мультфильма «Петя и волк»

Проект создаётся по мотивам знаменитой сказки русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева . Стоит также отметить, что в ремейке будет сохранена оригинальная музыка.

Мультфильм будет выполнен в стильной готической рисовке. Сюжет расскажет о мальчике Пете, который живёт с дедушкой после смерти родителей и пытается справиться с утратой. В какой-то момент герой решает найти и поймать волка, который прячется где-то в лесу.