Названа дата выхода фильма «Императрицы»

"Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин. Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов - как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды", - признался постановщик "Императриц".