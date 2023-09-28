Названа дата выхода фильма «Императрицы» с Пересильд в роли Елизаветы I
Прокат фильма "Императрицы" стартует в России 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Создатели ленты позиционируют проект как "документально-художественный фильм". Он станет продолжением картины Андрея Кравчука "Петр I. Последний царь и первый император" 2022 года.
В центре сюжета "Императриц" Екатерина I, Анна Иоанновна и главная героиня - Елизавета I. Режиссер проекта стал тот же Кравчук. Актриса Юлия Пересильд исполнила в фильме роль Елизаветы Петровны. В проекте также приняли участие Евгений Шварц ("Карамора"), Иван Колесников ("Союз спасения"), Анна Уколова и Александра Велескевич ("Майор Гром: Чумной доктор").
"Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин. Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов - как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды", - признался постановщик "Императриц".
До этого Юлия Пересильд признавалась, что не содействовала участию дочери в фильме "Императрицы". Девочка сыграла младшую версию Елизаветы I.