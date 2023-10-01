Кино недели: что будет в "Пиле 10"

«Пила 10» — американский фильм ужасов , снятый и смонтированный Кевином Гройтертом по сценарию Питера Голдфингера и Джоша Столберга. Это десятая часть серии фильмов «Пила», которая является одновременно прямым продолжением «Пилы» (2004) и приквелом к «Пиле 2» (2005). В фильме снимались Тобин Белл, Шони Смит, Синнев Макоди Лунд, Стивен Брэнд, Майкл Бич и Рената Вака.

© Кадр из фильма "Пила 10"

Съемки проходили с октября 2022 года по февраль 2023 года в Мехико. Премьера «Пилы 10» запланирована на 29 сентября 2023 года компанией Lionsgate.

Джон Крамер (Тобин Белл) возвращается. Действие происходит между событиями "Пила 1" и "Пила 2". Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику, чтобы пройти рискованную и экспериментальную медицинскую процедуру в надежде на чудодейственное лекарство от своего рака, но обнаруживает, что вся операция — это мошенничество с целью обмануть наиболее уязвимых. Вооруженный вновь обретенной целью, Джон возвращается к своей работе, изменяя ситуацию с мошенниками своим фирменным интуитивным способом, используя серию изобретательных и устрашающих ловушек.

Отзывы

Уже есть немало отзывов о "Пиле 10" от критиков:

"Долгожданное возвращение к исходной временной шкале, «Пила 10» обеспечивает все ожидаемые острые ощущения, но с эмоциональной глубиной, демонстрирующей таланты Тобина Белла";

"Выдающаяся, блестяще продуманная подарочная коробка, полная неожиданных поворотов и сюрпризов, изобилующая изобретательностью сюжета, которая ставит ее выше всех, кроме самого первого фильма «Пила»… Шокирует во всех смыслах";