Опубликован трейлер фильма "Пила 10"

В интернете опубликовали новый трейлер фильма "Пила 10". Ролик показала кинокомпания Lionsgate.

Согласно сюжету, смертельно больной пациент едет в Мексику, чтобы попробовать на себе экспериментальное лечение. Однако оно оказывается обманом, и герой решает наказать притворившихся специалистами преступников, заставив их принять участие в его испытаниях.

К роли Джона Крамера вернулся актер Тобин Белл. В фильме также снялись Майкл Бич, Рената Вака, Стивен Брэнд, Сюннёве Макоди Лунд.