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Опубликован трейлер фильма "Пила 10"

В интернете опубликовали новый трейлер фильма "Пила 10". Ролик показала кинокомпания Lionsgate.

Согласно сюжету, смертельно больной пациент едет в Мексику, чтобы попробовать на себе экспериментальное лечение. Однако оно оказывается обманом, и герой решает наказать притворившихся специалистами преступников, заставив их принять участие в его испытаниях.

К роли Джона Крамера вернулся актер Тобин Белл. В фильме также снялись Майкл Бич, Рената Вака, Стивен Брэнд, Сюннёве Макоди Лунд.

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Премьера фильма запланирована на 29 сентября. В комментариях к трейлеру зрители написали, что надеются на то, что картина их не разочарует, как предыдущие части ужастика.

Ранее Николас Кейдж высказался о своем появлении во "Флэше".

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