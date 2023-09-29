Звягинцев снимет фильм «Юпитер» о русском олигархе

Двукратный номинант на «Оскар» и режиссёр Андрей Звягинцев готовится к съёмкам своего следующего фильма — «Юпитер». Лента расскажет историю вымышленного богатого российского олигарха, который сталкивается с суровой реальностью будущего своей семьи.

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Съёмки фильма пройдут весной 2024 года во Франции и Испании. Как отметил постановщик, будущий фильм расскажет «актуальную на все времена историю, повествующую об абсолютной власти». Кто исполнит главные роли в картине и когда состоится её премьера, неизвестно.