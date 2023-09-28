Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей спецконкурса

«Среди победителей конкурсов Президентского фонда культурных инициатив приятно встречать музейные проекты, направленные на развитие молодежи, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, сохранение исторической памяти», – отметил директор музея Победы. По итогам конкурса больше всего поддержки получили проекты НКО – 180. Затем, по количеству проектов лидируют участники направления «Гордимся героями и достижениями России» – 118, «Народное единство» – 98 проектов, в направлении «Новые возможнсти» – 24 победителя, в направлениях «Победа будет за нами!» и «Сила согласия» победители представлены 35 и 28 проектами соответственно. Победители получат финансирование в размере от 500 тыс. рублей до нескольких десятков миллионов. «Грантовые средства и государственная поддержка всегда позволяют кроме классических музейных практик искать инновационные приемы вовлечения юных граждан в историю страны», – подчеркнул Школьник. Так, деньги будут потрачены на такие проекты, как опера для народного оркестра «Белгородский полк. Засечная черта». Также поддержан большой проект «Гастроли Луганского симфонического оркестра в городах РФ». Кроме того, победителями стали проекты «Большое новогоднее представление для детей Мариуполя»; «Ленинград. Во имя жизни» и другие. «Я намерен следить за реализацией проектов-победителей. Мой совет победителям: помнить о целевой аудитории – о тех, для кого инициатива «запускалась», держаться этого курса. Успешной реализации выставочных проектов можно добиться, если четко придерживаться концепции проекта, заявленной задумки», – заключил директор музея Победы. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Нижнем Новгороде открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Решение об открытии нового офиса было принято главой региона в апреле 2023 года в ходе визита в область гендиректора фонда Романа Карманова. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский