Мила Комракова, Любовь Андреева, Екатерина Осмолкина на премьере фильма "Кошки. Зачем они нужны?" в Санкт-Петербурге

В минувшее воскресенье в Северной столице прошла закрытая премьера танцевального фильма. 24 сентября в киностудии "Лендок" режиссер Мила Комракова представила свой новый фильм "Кошки. Зачем они нужны?".

На закрытой премьере танцевальной киноленты присутствовали артисты, исполнившие главные роли в фильме, Олег Габышев и Любовь Андреева, хореограф фильма Балаж Бараньяи, а также народный артист РФ, актер Николай Буров, заслуженная артистка РФ, балерина Екатерина Осмолкина, ведущие солисты Театра балета Бориса Эйфмана и многие другие.