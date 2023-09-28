Мила Комракова, Любовь Андреева, Екатерина Осмолкина на премьере фильма "Кошки. Зачем они нужны?" в Санкт-Петербурге
В минувшее воскресенье в Северной столице прошла закрытая премьера танцевального фильма. 24 сентября в киностудии "Лендок" режиссер Мила Комракова представила свой новый фильм "Кошки. Зачем они нужны?".
На закрытой премьере танцевальной киноленты присутствовали артисты, исполнившие главные роли в фильме, Олег Габышев и Любовь Андреева, хореограф фильма Балаж Бараньяи, а также народный артист РФ, актер Николай Буров, заслуженная артистка РФ, балерина Екатерина Осмолкина, ведущие солисты Театра балета Бориса Эйфмана и многие другие.
"Зрители смотрят танцевальный фильм и не стараются угадать стиль танца. Им важна его эмоциональная наполненность и драматургия", – сказала Мила Комракова.