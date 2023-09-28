Фильм «Гран Туризмо»: разбор кино об игре

Ни Орландо Блум, ни даже Джерри Холлиуэлл на пользу фильму не пошли…

© Кадр из фильма "Гран Туризмо"

«Гран Туризмо» — одна из главных автоспортивных кинопремьер 2023 года. Фильм пересказывает реальную историю Янна Марденборо — британского сим-рейсера, который прошёл отбор в академии «Ниссана», стал настоящим гонщиком и поднялся на подиум легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». Причём Марденборо сам выступил консультантом фильма и исполнял трюки своего персонажа.

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Недавно «Чемпионат» рассказывал об этой картине, но теперь пришло время взглянуть на него глазами автоспортивного болельщика.

Симуляторы и игры

Янн, примерно 18-летний парень, работает продавцом консультантом в магазине одежды и всё свободное время играет в Gran Turismo. Главное событие в его жизни — покупка нового руля для консоли. Брат, который пошёл по стопам отца-футболиста, постоянно подкалывает Янна, а родители хотят, чтобы он наконец взялся за голову и перестал всё время тратить на игрушки, но не находят у сына понимания.

Янн пытается сблизиться с девушкой по имени Одри и на вечеринке под мостом (буквально) объясняет ей, что Gran Turismo это не просто игра, но целый гоночный симулятор. «В гонке ты достигаешь огромных скоростей, всё вокруг становится медленным. Как будто весь мир уходит на второй план», — говорит главный герой.

Начало фильма выглядит откровенно странно. Парень ещё ни разу не был на гоночной трассе, но рассказывает, как «всё вокруг становится медленным», когда он «достигает скоростей». Мать (её играет Джери Холлиуэлл — жена Кристиана Хорнера, руководителя команды «Ред Булл») советует сыну заняться изучением инженерного дела с уклоном в автоспорт, раз уж он так любит гонки, но тот отказывается. «Ездить на машине там не дадут». Янн настаивает на том, что Gran Turismo это то, чем он хочет заниматься, хотя ни о каком отборе в «Ниссан» ещё не объявлено.

К слову, сам фильм с порога не скрывает, что это во многом реклама игры. Несколько раз персонажи подчёркивают, насколько точно Gran Turismo передаёт поведение машины — поклонники iRacing или Assetto Corse Competizione вряд ли с этим согласятся. Авторы же продолжают развивать эту тему, и в одной из сцен уже во время реальных заездов в академии «Ниссана» Янн поймёт, что тормоза перегрелись. «Я годами на этих машинах гонялся», — объясняет он инженеру, имея в виду свой опыт в Gran Turismo…

Наконец на трассе

Герой всё-таки проходит отбор и получает шанс на реальной трассе — и странностей становится всё больше. Даже если не придираться к тому, что во время гонки в Хоккенхайме показывают пит-лейн трассы в Барселоне, гоночные сцены в первой части фильма сняты невероятно плохо. Во-первых, почти все обгоны (даже в виртуальных гонках) происходят почему-то на прямой и временами это выглядит как борьба машин разных классов. Во-вторых, авторы фильма в вопросе явно не ориентируются.

Главный соперник нашего героя намеренно врезается в задний бампер Янна в последнем повороте «Ред Булл Ринга» и выбивает его из гонки. Закроем глаза, что штрафа он не получил — фильм всё-таки не о том. Но что по-настоящему дико так это то, что де-факто руководитель команды (маркетолог в исполнении Орландо Блума) винит в произошедшем самого Марденборо. Более того, комментатор (известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон) утверждает, что Янн был слишком наивен в первой гонке — и потому занял лишь 27-е место. Ещё страннее выглядит то, что механики «Ниссана» подкалывают гонщика прямо на пит-стопе, намекая, что ему не место в реальных гонках. Вероятно, это нужно для усиления драмы, чтобы показать, через что приходится пройти главному герою, но выглядит очень глупо.

Абсурд гоночных сцен набирает обороты. Вот соперник специально вдавливает Марденборо в отбойник и продолжает его прижимать, словно это «Форсаж», а не реальные автоспортивные состязания с правилами. В следующей сцене Марденборо догоняет двух соперников на прямой и оказывается между ними — и оба зачем-то поворачивают в сторону Янна и бортуют его. Что делает наш герой? Тормозит задолго до входа в поворот, чтобы соперники, продолжая его бортовать, столкнулись между собой…

Но, пожалуй, самый дурацкий эпизод в этой части фильма — авария антагониста после манёвра по внешней траектории. Капа проходит в повороте Марденборо, но… не успевает затормозить и врезается в другого пилота впереди, его «Ламборгини» разлетается в щепки, а оторвавшееся колесо попадает в лобовое стекло Янна. Тот, в отличие от Капы, заканчивает гонку — и бежит к нему, обвиняя в попытке убийства!

Но не всё так плохо!

Откровенно говоря, первая часть фильма — достойный конкурент фильму «Гонщик» и смотрится, наверное, даже хуже, чем лента Сильвестра Сталлоне. Однако затем — к огромному удивлению вашего автора — кино становится намного лучше. Одна из центральных сцен фильма — с дотошной точностью переснятая авария Марденборо на «Нордшляйфе». В 2015 году из-за попавшего под днище Nissan GT-R воздуха на подъёме «Флюгплатц» автомобиль взмыл в воздух, врезался в защитную сетку и перелетел заграждения. Гонщик остался невредим, но убило одного из зрителей, стоявших в этом месте.

Вероятно, в этой части фильма главный герой проговаривает и показывает настоящие чувства Марденборо после той трагедии. Вины пилота в произошедшем нет, однако именно он стал причиной гибели совершенно постороннего человека. Янн на грани завершения карьеры, его окружению с большим трудом удаётся донести до гонщика, что он не должен себя винить, и помочь вернуться на трассу.

Ну, а затем довольно быстро фильм переходит к «24 часам Ле-Мана». Чтобы доказать, что сим-рейсеры способны участвовать в настоящих гонках, «Ниссан» собирает целый экипаж онлайн-пилотов, которым предстоит побороться за подиум в главном суточном марафоне планеты. И эти сцены сняты намного лучше всех предыдущих гонок в фильме. Пусть без подробностей и деталей, но авторы штрихами передают атмосферу гонки, смену времени суток и почти отсутствующую видимость под дождём ночью.

Разумеется, совсем без глупостей не обошлось. Марденборо вспомнил, как обгонял соперников в Gran Turismo по внешней траектории — и просит у инженера разрешение использовать альтернативные траектории. «Нет, машина этого не выдержит», — отвечает ему тот. Но Янн всё-таки рискует, объезжает соперников одного за другим исключительно по внешним траекториям (и никто его нигде не выдавливает), а на последнем круге отыгрывает у Капы шесть секунд (!) и на последних метрах вырывает у него третье место. Хэппи-энд.

Между «Мишелем Вальяном» и «Гонкой»

В целом фильм вышел довольно средним. От гоночных сцен хотелось большего — даже Drive to Survive смотрится намного зрелищнее, чем «Гран Туризмо». Кажется, что авторам интереснее эмоции героев во время заездов, а не сами заезды, что вашему автору, автоспортивному болельщику со стажем, кажется нечестным в фильме про гонки.

Кроме того, режиссёром фильма выступил Нил Бломкамп, автор по-настоящему новаторских «Района № 9» и «Робота по имени Чаппи». Однако «Гран Туризмо» какого-то принципиально нового взгляда на заезды автомобилей не предлагает. Непосредственно автоспорт снят хуже, чем в «Гонке», а одна из аварий в Ле-Мане напоминает скорее полёты из «Гонщика» Сталлоне.

Янна Марденборо в «Гран Туризмо» играет Арчи Мадекве, и он на вкус вашего автора смотрится достаточно органично. Но остальные персонажи, которых играют уже упоминавшийся Орландо Блум, а также Дэвид Харбор и Джимон Хонсу, смотрятся откровенными статистами и нужны лишь как фон для главного героя.

Дополнительной проблемой является то, что финал фильма известен заранее. Наблюдать, как Марденборо волнуется потерять место в академии «Ниссана», зная, что его ждёт подиум в Ле-Мане, невероятно скучно. Возможно, зрителю, который не знаком с его историей, было бы интереснее, но тоже не факт. С другой стороны, «24 часа Ле-Мана» в концовке смотрятся пусть и не без проблем, но всё же неплохо и в отсутствие настоящих гонок смогут стать в каком-то смысле отдушиной.

А как было на самом деле?

В заключение хотелось бы отметить, что на самом деле первым сим-рейсером, попавшим в команду «Ниссана» в 2008 году стал Лукас Ордоньес. Именно он в 2011 году вышел на старт «24 часов Ле-Мана» и вместе с профессиональными пилотами Сойеем Айари и Франком Майо стал вторым в зачёте LMP2. Именно Ордоньес был лидером экипажа сим-рейсеров — и не в Ле-Мане, а в «24 часах Дубая». В том экипаже выступал и Марденборо — и для него это была первая большая гонка в офлайн-карьере.

В Ле-Мане Марденборо дебютировал в 2013 году — он выступал в одном экипаже с Ордоньесом и Михаэлем Круммом — немецким профессиональным пилотом, который сим-рейсингом не занимался. И их экипаж действительно завоевал бронзу в LMP2. Позже Янн ещё дважды выходил на старт суточной гонки на кольце «Сарте», причём в 2014 году одним из его партнёров по экипажу был россиянин Марк Шульжицкий, ещё один выходец из сим-рейсинга по программе GT Academy.

В том же 2014 году Марденборо дебютировал в GP3 Series (сейчас — Формула-3) и дважды поднимался на подиум коротких гонок с реверсивной решёткой. В общем зачёте в том году, как и в следующем, он занял девятое место. Наибольших же успехов после событий, показанных в фильме, Янн добился в Японии, завоевав в 2016 году вице-чемпионство в местной Формуле-3.