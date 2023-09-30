Без розовых очков. Микрорецензия на «Барби»

Для Барби появление на экранах – не дебют. Однако раньше, несмотря на всемирную известность, персонажу доставалась лишь анимация достаточно низкого качества с непритязательными историями. Полный метр и солидный бюджет требовал особого подхода и налагал на создателей большую ответственность. С ней не просто справились, а создали эталонную экранизацию… куклы.

Что от этого фильма можно было ожидать на стадии производства? Чего-то сладко-приторного и простого, что должно понравиться девочкам. А получилась история глубокого самопознания и принятия себя с рейтингом PG-13. Это многозначительно говорит о том, что фильм не для самых маленьких.

Начиная просмотр, нужно прежде всего помнить, что это женская история, рассказанная женщиной. И если задуматься, то именно такой подход является правильным для фильма с названием «Барби» и про Барби. Безусловно здесь есть феминистический посыл и саркастичное осмеивание патриархального уклада. Но при ближайшем рассмотрении станет заметно, что это в равной степени и фильм про Кена.

Путешествие в реальный мир способно изменить обоих героев, а вместе с ними и зрителя. Но даже если этого не произойдет, в конце концов «Барби» — это просто хорошее, позитивное кино, которое можно посмотреть вечером всей семьей. Тонкий юмор, шикарные декорации, кубики пресса Райана Гослинга и прекрасная Марго Робби – каждый сможет найти в этом фильме что-то себе по вкусу.