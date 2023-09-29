Том Хэнкс может вернуться для озвучки Вуди в «Истории игрушек 5»

Актёр Том Хэнкс, похоже, вернётся для озвучки ковбоя Вуди в «Истории игрушек 5». Об этом рассказал его брат, Джим Хэнкс, который вместо Тома озвучивал героя в последних проектах франшизы.

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Официально о возвращении Хэнкса к роли Вуди ещё не объявляли, но это наверняка случится.

Напомним, в прошлом году вышел спин-офф «Истории игрушек» под названием «Базз Лайтер». В нём космического рейнджера озвучил Крис Эванс. В пятой части франшизы к озвучке Лайтера вновь вернётся Тим Аллен, подаривший голос персонажу во всех сериях.