Стартовали съемки фильма "Последний Ронин"

В Казахстане начались съемки масштабного приключенческого фантастического фильма в жанре "экшен" "Последний Ронин" с Колокольниковым и Жизневским.

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История разворачивается в (не)далеком будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире - два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47.

Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...

Главные роли исполняют актеры Юрий Колокольников и Диана Енакаева. Также в проекте примут участие Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев. Режиссер и автор сценария проекта - Макс Шишкин. Фильм станет для него дебютом в полном метре.

Съемки картины проходят в песчаных окрестностях Алма-Аты и на окраинах Дербисека на юге Казахстана.

Продюсер Эльмира Дмитриевская считает, что у "Последнего Ронина" и новых российских фильмов о постапокалипсисе - большой потенциал, потому что такие шедевры как "Сталкер" и "Кин-дза-дза!" одинаково любит и массовый зритель, и ценители артхауса во всем мире.