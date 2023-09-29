Издание Deadline сообщило , что про трагическое крушение батискафа «Титан» снимут художественный фильм. Соавторами картины выступят Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи. Согласно информации журналистов, лента покажет события, которые происходили до, во время и после трагедии.

Напомним, подводная лодка «Титан» отправилась в экспедицию к месту крушения «Титаника» и исчезла с радаров 19 июня. На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.

Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады, однако за трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа. 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему судну, признала смерть всех пяти пассажиров.