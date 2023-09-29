Не только Вуди Аллен: в прокате - драма о "Черном октябре" и фантастика из Кореи

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"1993"

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Как и Шаргунов, Велединский больше сосредоточен на том, как жесточайший общественный раскол сказался на обывателях, чем собственно политика. Главный герой - бывший учёный Виктор (Евгений Цыганов), после развала СССР вынужденный зарабатывать на хлеб работником аварийной службы, ползая по канализациям. Его жена Лена (Екатерина Вилкова) работает там же диспетчером и мечтает любой ценой открыть бизнес. Тем временем их дочь Таня переживает типичные подростковые проблемы, попутно сталкиваясь с неприглядными жизненными явлениями, коих в начале девяностых в нашей стране было в изобилии.

Во время кризиса супруги оказываются по разные стороны баррикад. И хотя Шаргунов и Велединский подчёркнуто стараются быть "над схваткой", позиция искателя правды Виктора, оказавшегося на стороне защитников Верховного совета, выглядит куда понятнее. Так или иначе, авторы пытаются привести героев к примирению, не чураясь незамысловатого символизма, но не зацикливаясь на демонстрации силовых столкновений - даже выстрелы по Белому дому остаются за кадром (впрочем, есть подробное воспроизведение событий у телецентра в Останкино).

Велединский, также писавший сценарий, конечно, пожертвовал некоторыми деталями книги, зато украсил историю некоторыми чисто кинематографическими сюрреалистическими номерами - от пения командой коллекторов песенки черепашек-ниндзя до исполнения Цыгановым "лунной походки" Майкла Джексона на поверхности спутника Земли.

Приятного просмотра Велединский на премьере честно не обещал - раны с тех пор ещё не до конца зарубцевались. Тем его попытка отрефлексировать произошедшее ценнее.

"Луна"

Южнокорейский кинематограф бурно развивается. Вслед за масштабными зомби-хоррорами он добрался и до космической фантастики.

По сюжету Республика Корея, поругавшаяся с западным миром (тоже вполне себе фантастический момент) отправляет собственную миссию на Луну. Первая попытка проваливается - ракета взрывается вместе с троими астронавтами.

Вторая тоже идёт не по плану - уже находясь на орбите, гибнут двое членов экипажа. Оставшийся в живых решается на покорение земного спутника самостоятельно, чтобы завершить дело отца, участвовавшего в первой миссии. Работёнка, понятно, оказывается не из простых, так что спасать отчаянного юношу приходится всем миром.

В ленте режиссёра Ким Ён Хва есть несколько эффектных экшн-сцен, однако значительная часть сюжета посвящена происходящему в центре управления полётов - и она несколько утомительна: не в меру комичный и суетливый министр, работники корейского космического бюро с кучей личных драм и тому подобное нередко отвлекают от того, ради чего зритель идёт на подобное кино.