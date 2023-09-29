Вышел трейлер новых "Гардемаринов" с Харатьяном, Домогаровым и Боярским
В Сети появился новый трейлер исторического фильма "Гардемарины 1787. Мир", продолжения культовой приключенческой серии.
Действие разворачивается в Крыму в 1787 году. "Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз…" - говорится в синопсисе.
Далее уточняется: "В подковерной борьбе использованы все приемы - от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение - Алексеем Бобринским, страстным картежником и буяном. Этой слабостью ловко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям - гардемаринам… Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра".
В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева, Анна Семенович, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Александр Панкратов-Чёрный и другие.
Премьера - 5 октября.
Следующая часть будет иметь подзаголовок "Война".