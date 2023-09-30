Космическая "Луна" стала корейским ответом "Гравитации"

До сих пор в съемках высокобюджетных спецэффектных блокбастеров безраздельно властвовал Голливуд - теперь его монополию попытались разрушить корейцы: на мировые экраны вышел космический триллер "Луна". С четверга он стартовал и в кинотеатрах России.

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Картину называют корейским ответом фильмам класса "Марсианина", "Гравитации" и "Интерстеллара" - захватывающие дух эпизоды борьбы за выживание корейского астронавта на обратной стороне Луны составляют наиболее впечатляющую часть картины режиссера Ким Ён-хва.

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Действие происходит в 2029 году, когда корейцы хотят разрушить и другую монополию американцев, первыми и пока единственными ступивших на поверхность Луны. Экспедиция пятилетней давности погибла на старте, корейский аэрокосмический институт вылетел из международной космической ассоциации как еще не готовый к межпланетной гонке, и сделать вторую, уже успешную попытку ступить на Луну - дело национальной чести.

Воздвигнуть на земном спутнике флаг Южной Кореи поручено команде из трех астронавтов. Но и этой экспедиции не повезло с самого начала: в амбициозные планы вмешался беспрецедентно мощный солнечный ветер, корабль "Ури-хо" терпит крушение. В катастрофе гибнут двое, в живых остается самый молодой и неопытный, но получивший боевую закалку в команде "морских котиков" Хван Сон-у. Ему и предстоит борьба за выживание в суперэкстремальных условиях, а мы сможем наблюдать возмужание салаги и его героические попытки даже в экстриме выполнить полетное задание по исследованию лунных недр. В этой роли популярный в Южной Корее вокалист поп-группы EXO То Гён-су, известный там под псевдонимом D.O.

Не знаю, как обстоят дела в Корее с реальной космической программой, но попытка освоить космическую тему в кино вызывает как минимум уважение: злоключения молодого астронавта на обратной стороне Луны и особенно большой эпизод метеоритного дождя - жестокой бомбардировки лунной поверхности, в которую угодил спускаемый модуль с отчаянно перепуганным, молящим о спасении, но не сдающимся парнем, сняты и смонтированы так, что в зале трудно перевести дыхание. Хотя вопросы, связанные с уровнем подготовки астронавта, плохо знающего, как управлять кораблем, так и повиснут в воздухе.

Напряжение лучших сцен, увы, снимается излишне долгими и сюжетно усложненными эпизодами на Земле - в центре управления полетом, где с ужасом наблюдают этот космический триллер, пытаясь восстановить постоянно рвущуюся связь и придумать выход из безвыходного положения. Слишком искусственной и почти лишней кажется параллельная, но претендующая на первенство сюжетная линия с отставным руководителем первой неудачной экспедиции Ким Чжэ-гуком (звезда корейского кино Соль Гён-гу), который теперь будет рваться помочь новому гибнущему делу, отчего в ЦУПе произойдет ряд комических потасовок. К тому же пять лет назад он работал вместе с отцом молодого астронавта Хвана Сон-у, тогда техническим руководителем миссии, и спасти его отважного сына он считает своим долгом. Но и это еще не все совпадения: по счастливой случайности его экс-супруга - в Америке видный начальник в NASA, и именно она, рискуя быть арестованной бездушными чиновниками, обеспечит патетический акт международной солидарности, которым завершится вся история. Это сюжетно переусложненное ответвление делает более чем двухчасовую картину громоздкой, запутанной и временами даже нудной. Да и актерски земные сцены выполнены довольно топорно - с истерически заламывающим руки министром, с демонстративно манекенными чинами NASA и пафосными патриотическими заклинаниями.