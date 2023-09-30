5 причин посмотреть фильм "Повелитель ветра"

Долгожданный фильм "Повелитель ветра" режиссера Игоря Волошина - в кино с 5 октября.

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Обозреватель "РГ" посмотрела картину на премьере и выделила пять причин, по которым стоит идти ее смотреть.

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Первая причина. Наконец-то, снимаем про своих реально существующих героев

Как сказал режиссер Игорь Волошин на премьере: "Хватит снимать про мертвых, давайте уже снимать про живых".

Фильм и начинается с титра, о достижениях Федора Конюхова, рекорды которого измеряются десятками. Он - и воздухоплаватель, и альпинист, и писатель, и художник. Конюхов совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара. Установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса, совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Он - единственный, кому удалось на весельной лодке пересечь Тихий океан с востока на запад и с запада на восток.

Конюхов с женой пришел и на премьеру фильма в кинотеатр "Октябрь", и выступил со сцены, словно благословив всех зрителей и съемочную группу на просмотр. Он еще и священник, кстати, и получил соответствующее образование, о чем можно узнать и из фильма. А в основу сюжета картины "Повелитель ветра" легла история кругосветного полета, который Фёдор Конюхов совершил в 2016 году. Он поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут или 268 часов 20 минут.

Вторым достижением воздухоплавателя стало общее расстояние между начальной и конечной точками маршрута: 35 168 км (старт и окончание пути было в Австралии). Третье достижение, которое не записывается в книгу рекордов FAI, но имеет огромное значение - Фёдор Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки. Его предшественнику Стиву Фоссетту потребовалось 6 попыток для успешного полета и 13 дней.

Вторая причина. Музыка

Композитор картины всем хорошо известен. Это - живой классик - Алексей Рыбников. Как только начинает звучать музыка, дух зрителя крепчает, и он чувствует, что сейчас будет полет, причем не только в кадре, но и духовный -так и происходит - появляется желание воспарить.

"Я давно всем рассказываю, что есть два принципа создания музыки к фильму. Первый - голливудский - когда музыка сопровождает изображение и делает визуальные образы музыкальными. А при втором принципе - европейском, которым я занимаюсь всю жизнь - музыкальные темы существуют сами по себе, как полноценные персонажи, и участвуют в драматургии самостоятельно. В данном случае была нужна музыка голливудская, потому что и снято кино было в таком стиле большого приключения, подвига и утверждения силы воли и мощи характера главного героя. В лучшие времена Голливуд старался утверждать в своем кино именно такой образ: человека-победителя. Не даром и у нас кино называется "Повелитель ветра". И получился у нас не просто Голливуд, а Голливуд в его лучшие времена", - рассказывает Алексей Рыбников.

Третья причина. Спецэффекты

Сделаны поистине уникально - для российского кино это прорыв.. Когда воздушный шар с Конюховым летит через облака, поражаешься, как можно было сотворить такую картинку - каждое облако как отдельное произведение искусства. В фильме есть момент, когда купол воздушного шара обледенел, а затем показано, как лед тает и сползает в момент спуска путешественника ближе к земле. Есть удивительный эпизод, когда корзина воздушного шара чуть не опускается в воду. Создатели рассказывают, что специально для "Повелителя ветра" были созданы десятки и сотни состояний неба - в спокойном и грозовом состоянии. Для сцен путешествия Конюхова на воздушном шаре сделали специальную 3D-модель аэростата - по параметрам того летательного аппарата, на котором путешествовал Конюхов. Всего же порядка 30 процентов снятых в фильме сцен были сделаны с использованием компьютерной графики. В основном - это сцены полета на воздушном шаре. И даже не верится, что графики использовалось так мало - кажется, что она - везде.

Четвертая причина. Актерская работа

Самые популярные артисты хорошо разыгрывают новую историю. Федор Бондарчук каждый день выдерживал два часа грима - в итоге на премьере даже было непонятно - перед тобой Федор Конюхов или тщательно загримированный Федор Бондарчук. Артисту приходилось почти все время находиться в маске, как и путешественнику в полете. А это - нелегкое испытание. Отличает двух Федоров, голос Бондарчука. Он не стал перенимать манеру разговора своего героя. И Евгений Ткачук, и Даниил Воробьев, Андрей Бурковский и Анна Михалкова - все на своем месте, и каждый вносит новый смысл в жизнь реально существующих людей. И поражают отношения Конюхова с его семьей - они не живет по общим правилам, а принимают экспедиции отца и мужа как должное, понимая, что его не переделать, он всегда будет жить, испытывая пределы человеческих возможностей.

Пятая причина. Накал эмоций

Обычный человек не понимает до конца, как устроен громадный воздушный шар, как он летает и как им может управлять всего один человек. Когда путешественник ест, спит, ведь его никто не может сменить. Одна из самых запоминающихся сцен в картине - когда герой берет в руки гаечный ключ и вниз ставит металлическую миску. Так он борется со сном. В картине есть эпизоды и того путешествия Конюхова, когда он один на весельной лодке пересекал океан. И тут сознание зрителя мечется, поскольку он задается вопросами - как один человек может выдержать такое испытание, пусть и продуманное, и спланированное.

И, конечно важно, что создатели картины сделали особый акцент на том, что задуманное получается, если есть, в том числе и сила воли, и везение, и удача, а главное - тот факт, когда человек, вопреки всему, берет на себя ответственность. Эт касается, кстати, в том числе и создания самого фильма "Повелитель ветра".

Фёдор Конюхов, путешественник:

"Я бы хотел посмотреть на лица зрителей, когда они выйдут с просмотра этого кино. А так, как говорил мой учитель, японский путешественник Наоми Уэмура: "Я продвигаю планку человеческих возможностей". Я также хочу, чтобы зритель вышел из кинотеатра и почувствовал, что тоже может это сделать. Почувствовал романтику, патриотические чувства от нашего рекорда, гордость, масштаб человеческих возможностей.



А еще когда мы с Ирочкой после просмотра кино вышли, то наедине друг другу сказали - большое спасибо команде за то, как они хорошо показали любовь сына младшего и старшего к отцу. Вот это нам очень понравилось: как они любят меня и как я люблю их".

Фёдор Бондарчук, исполнитель роли Фёдора Конюхова:

"В судьбе Фёдора Филипповича есть удивительная дуальность, которая поражает. С одной стороны, это человек, который побывал на всех полюсах, практически касался небес и пока не добрался разве что до космоса. С другой - и в его, такой необычной и богатой на приключения жизни, присутствует быт, семья, приятная обыденность, которая заземляет. Это сочетание двух крайностей - жизни на пределе и жизни на условной кухне, в мастерской, - мне было особенно интересно исследовать. И в нашем фильме, что важно, эпизоды из этой мирской жизни Конюхова тоже есть. Они помогают нам увидеть его и с этой - мало изученной, стороны".

Пять цитат из фильма "Повелитель ветра"