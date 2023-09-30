Лазарев расстроился из-за провала участника шоу "Ну-ка все вместе!"

Певец и председатель совета жюри на шоу "Ну-ка все вместе" Сергей Лазарев назвал себя одним из восьми "мразот". Об этом сообщает "Вокруг-ТВ".

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В рамках проекта на сцену вышел 16-летний Федор Шпагин, 92 члена жюри встали, выразив свое одобрение, а Лазарев и еще семеро остались на своих местах.

Ведущий Николай Басков был удивлен поведением звезды, так как, по его мнению, Шпагин напоминает Лазарева в молодости. Затем молодой артист исполнил трек Лазарева, но председатель жюри заявил, что уже не может изменить своего решения, хотя ему понравились оба выступления.

"Я самый мразота и еще семеро, которые испортили всю "малину"", - посетовал Лазарев.

При это музыкант аргументировал свое нежелание поддержать Шпагина слабыми вокальными данными молодого певца.