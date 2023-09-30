В кинофестивале "Послание к человеку" будут участвовать 63 фильма

В Петербурге с 20 по 28 октября пройдет 33-й международный кинофестиваль "Послание к человеку".

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Отборочная комиссия представила фильмы, вошедшие в конкурсные программы. В международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico жюри и зрители оценят 63 картины.

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В программе международного конкурса 33 фильма: 8 полнометражных (российский - один: "Сумерки" режиссера Владимира Эйснера) и 25 короткометражных - игровых, документальных, анимационных.

В национальный конкурс вошли документальные фильмы, снятые на русскоговорящем пространстве. Одна из главных тем, с которой сегодня работают документалисты, - это память, обращение к прошлому, к архивам, семейным и государственным. Вторая тема - это юность, попытка режиссеров вглядеться в будущее, за лицами и действиями молодых героев угадать его образ. Программу представляют кураторы Константин Шавловский, Наталия Пылаева.

Конкурс короткометражных экспериментальных фильмов In Silico представит 16 авторских работ из 11 стран (отборщик - Михаил Железников).

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в 2023 году для участия в конкурсе было прислано 2019 заявок из 82 стран мира. Лидеры по количеству присланных заявок - Россия, Франция, Китай, Иран, США, Италия и Индия. Также присылали работы из Ирака, Испании, Германии, Латвии, Швейцарии, Канады, Таджикистана, Армении, Бельгии, Узбекистана, Ирана и других стран.

Зрители увидят не только конкурсные фильмы, но и внеконкурсные программы, для которых кураторы отобрали самые заметные документальные и игровые кинопремьеры года и новые фестивальные фильмы из разных стран. Организаторы готовят специальные показы, мастер-классы кинематографистов, круглые столы. "Кино сверхреальности" киноведа Андрея Плахова традиционно познакомит зрителей с самыми ожидаемыми игровыми новинками года. Также будут специальные программы "Мастерская" Петра Шепотинника и "Новые голоса" Михаила Ратгауза.

Кинопоказы и другие события фестиваля пройдут на центральных площадках Петербурга: в киноцентре "Дом Кино", киностудии "ЛенДок", в кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Ленфильм", "Великан Парк", в "Доме Радио", на сцене и в Медиатеке Новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине "Порядок слов".

Познакомиться с программами фестиваля можно на сайте мероприятия. Фестиваль "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского Фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Что получат победители?

- Гран-при "Золотой Кентавр" за лучший фильм фестиваля - денежный приз 240 тысяч рублей, присуждает жюри международного конкурса;

- Три специальных приза присуждает жюри международного конкурса (80 тысяч рублей);

- Специальный приз "Кентавр" и 50 000 рублей за лучший документальный фильм национального конкурса: присуждает жюри национального конкурса;

- Специальный приз "Кентавр" и 30 000 рублей (с пояснительной формулировкой "фильму национального конкурса") присуждает жюри национального конкурса;

- Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico "Кентавр" - за лучший экспериментальный фильм (80 тысяч рублей).

Справка "РГ"

"Послание к человеку" - международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов, основан в 1989 году в Ленинграде режиссером Михаилом Литвяковым. Сегодня он почетный президент кинофестиваля. С 2010 года президент фестиваля - режиссер, народный артист России Алексей Учитель.

В центре фестивальной программы - три конкурса. Ежегодно отборочная комиссия получает более 3000 заявок на участие со всех континентов и многих стран мира. В конкурсных и внеконкурсных программах участвуют более 100 фильмов.