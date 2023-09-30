В советском фильме "Вий" 1967 года обнаружился досадный ляп

Очередной киноляп обнаружился в классическом советском фильме. На этот раз речь про "Вия" 1967 года по повести Гоголя.

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Картину сняли Константин Ершов и Георгий Кропачёв, автором сценария выступил легендарнейший Александр Птушко.

Премьера "Вия" прошла осенью 1967-го, проект стал одним из лидеров советского проката - его посмотрели 32,6 миллиона зрителей.

Главные роли в "страшилке" сыграли Наталья Варлей и Леонид Куравлёв. С образом последнего - Хомой - и связана промашка.

Проблема началась на 16-й минуте картины, где мы четко видим, что на плече у героя Куравлёва подрясник порван, причем дыра огромная. Но уже буквально через пару секунд, в следующей сцене, никакой прорехи на облачении Хомы нет, обращает внимание РБК Life.