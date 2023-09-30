В советском фильме "Вий" 1967 года обнаружился досадный ляп
Очередной киноляп обнаружился в классическом советском фильме. На этот раз речь про "Вия" 1967 года по повести Гоголя.
Картину сняли Константин Ершов и Георгий Кропачёв, автором сценария выступил легендарнейший Александр Птушко.
Премьера "Вия" прошла осенью 1967-го, проект стал одним из лидеров советского проката - его посмотрели 32,6 миллиона зрителей.
Главные роли в "страшилке" сыграли Наталья Варлей и Леонид Куравлёв. С образом последнего - Хомой - и связана промашка.
Проблема началась на 16-й минуте картины, где мы четко видим, что на плече у героя Куравлёва подрясник порван, причем дыра огромная. Но уже буквально через пару секунд, в следующей сцене, никакой прорехи на облачении Хомы нет, обращает внимание РБК Life.
"Вий", написанный в 1838-м и изданный двумя годами позже, экранизировался неоднократно. Впервые - еще в 1909-м. При этом две версии адаптации, 1912 и 1916 годов, к сожалению, не сохранились. Помимо отечественных кинематографистов, к сюжету произведения обращались режиссеры Югославии, Украины, а также в какой-то степени итальянский мастер жанрового кино Марио Бава - речь о его "Маске Сатаны".