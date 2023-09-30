Федору Конюхову понравилось, как его сыграл Федор Бондарчук
Стала известна реакция прославленного русского путешественника Федора Конюхова на картину о себе.
Речь про приключенческую драму "Повелитель ветра". Прокат проекта стартует 5 октября. Главную роль сыграл Федор Бондарчук. Он же - сопродюсер ленты. Режиссер и соавтор сценария - Игорь Волошин. В других ролях - Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Даниил Воробьев, Руслан Банковский, Дмитрий Калихов. Фильм разрабатывался с 2018 года.
В беседе с "Известиями" Бондарчук отметил, что сам он не поехал на просмотр ("Как? Смотреть на себя в его присутствии? Полтора часа?"), но после получил от Конюхова ободряющее SMS с отзывом о проделанной работе.
"Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей посмотрели фильм "Повелитель ветра". Ты молодец", - написал легендарный путешественник.
Федор Филиппович подчеркнул, что артист показал его образ на экране "красиво, талантливо, патриотично", а вся команда Бондарчука "хорошо отработала и потрудилась".
"Нам понравилось, и мы вышли от вас в хорошем и приподнятом настроении. Спасибо, молодец", - заключил Конюхов.