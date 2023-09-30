«Щенячий патруль 2» возглавит прокат в США

Полнометражное продолжение приключений отважных щенков «Щенячий патруль: Мегафильм» станет лидером проката в США по итогам наступившего уикенда.

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По оценкам аналитиков, получившие суперспособности щенки соберут $22,5 млн. При бюджете в $30 млн вопрос окупаемости даже не стоит. Особенно учитывая сверххорошие отзывы.

Оценка критиков на Rottentomatoes набрала 80%. По данным исследовательской компании CinemaScore зрители оценили фильм на «А», в то время как у первой части, вышедшей в 2021 году, было «А-».

В 2021 году «Щенячий патруль в кино» при сопоставимом бюджете заработал $144 млн. Хотя тогда он вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминге Paramount+.

Второе место займет «Пила 10». Несмотря на очевидно успешное возвращение, тягаться с семейным мультфильмом у игр на выживание не получится. Аналитики прогнозируют уикендную кассу на уровне $18-20 млн. Бюджет фильма составил умеренные $13 млн, а значит картина точно отобьется, и скорее всего, скоро состоится анонс новой части.