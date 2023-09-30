«Щенячий патруль 2» возглавит прокат в США
Полнометражное продолжение приключений отважных щенков «Щенячий патруль: Мегафильм» станет лидером проката в США по итогам наступившего уикенда.
По оценкам аналитиков, получившие суперспособности щенки соберут $22,5 млн. При бюджете в $30 млн вопрос окупаемости даже не стоит. Особенно учитывая сверххорошие отзывы.
Оценка критиков на Rottentomatoes набрала 80%. По данным исследовательской компании CinemaScore зрители оценили фильм на «А», в то время как у первой части, вышедшей в 2021 году, было «А-».
В 2021 году «Щенячий патруль в кино» при сопоставимом бюджете заработал $144 млн. Хотя тогда он вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминге Paramount+.
Второе место займет «Пила 10». Несмотря на очевидно успешное возвращение, тягаться с семейным мультфильмом у игр на выживание не получится. Аналитики прогнозируют уикендную кассу на уровне $18-20 млн. Бюджет фильма составил умеренные $13 млн, а значит картина точно отобьется, и скорее всего, скоро состоится анонс новой части.
А вот фантастика «Создатель» от режиссера «Изгой-один: Звездные войны. Истории» Гарета Эдвардса почувствует себя не очень хорошо. При стоимости создания в $80 млн фильм стартует с кассой $14-15 млн. Картину в целом приняли положительно. Некоторые отзывы вообще называют этот фильм лучшей фантастикой десятилетия. Но в целом на Rottentomatoes у него 67% от критиков и 75% от зрителей. От CinemaScore получена оценка «B+». Этого может оказаться недостаточно. Но остается надежда на международный прокат.
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