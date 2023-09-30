В конце сентября фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» оказался на торрентах. Копия ленты в высоком качестве утекла в Сеть примерно за 11 дней до цифрового релиза, который состоится уже 10 октября. Как и со многими похожими утечками, лента появилась на торрентах со вшитыми корейскими субтитрами.

За два с половиной месяца проката лента с Томом Крузом заработала в кинотеатрах $ 567 млн. Картине уже не удастся обойти показатели трёх прошлых частей серии: «Последствия» (2018) собрали $ 791 млн, «Племя изгоев» (2015) заработало $ 682 млн, а «Протокол Фантом» (2011) принёс студии $ 694 млн.