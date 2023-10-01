4 новинки кино и сериалов

Сериал по российскому YouTube-хиту, гонки "Гран туризмо", короткометражка Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербэтчем и "Круче некуда" в лучших традициях кунг-фу. Мы знаем, что вы будете смотреть этим вечером.

© Кадр из фильма "Круче некуда"

Николай заботится о российской ферме на далёком Марсе в очаровательном сериале по YouTube-хиту. Орландо Блум решается превратить геймера в настоящего гонщика. Бенедикт Камбербэтч снова чудит, правда теперь "по-уэсандерсоновски". А Джеки Чан и Джон Сина объединяют усилия, чтобы раскидать бандитов, ворующих нефть будущего. В новом выпуске рубрики #КиноЗдесь один очаровательный сериал, красочная короткометражка и два экшен-фильма.

Видео дня

"Кибердеревня" (12+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.0

Время: 10 серий по 30 минут

О чём сериал. Отправляемся в межзвёздное путешествие, куда бы вы думали… в русскую кибердеревню на Марс! Здесь живёт фермер Николай со своей семьёй (и они единственные обитатели планеты). По хозяйству семье помогают роботы-андроиды, которые и корову с QR-кодами подоят, и поле вспашут, и воды принесут. Железяки рукастые и в быту неприхотливые. Но капиталистическое зло даже в далёком будущем не дремлет, и внезапно интерес к кибердеревне с месторождениями полезных ископаемых просыпается у мегакорпорации Барагозина. Николай сдавать позиции не намерен. Чтобы спасти свой дом, герой отправляется в полное смертельных опасностей путешествие до Земли.

Что интересного. Видео знакомства с кибердеревней вышло на YouTube почти три года назад. Пользователи подметили, что пятиминутный ролик "шутя переплюнул всю отечественную киноиндустрию". Сочетание передовых технологий с аутентичным деревенским колоритом, прекрасная актёрская игра, качественные визуальные эффекты, неподражаемый микс английского и русского ("джэнетекли модифайд чайный гриб") и оригинальная вселенная - благодаря всему этому молодой проект произвел в интернете фурор. Позже выходили отдельные видео про приключения фермера Николая, и вот в 2023 году на основе YouTube-хита выпустили одноимённый сериал.

Кому не понравится. Если сочетание несочетаемого вызывает у вас нервный тик, а эстетика российской глухомани - отвращение, вполне возможно, что этот проект вас не зацепит.

"Гран туризмо" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 134 минуты

О чём фильм. Сможет ли профессиональный геймер вылезти из компьютерного симулятора и преуспеть в реальном испытании? Скажем, в гонках? "Гран туризмо" даёт однозначный ответ - да! Подростку Яну нету равных в гонках на автосимуляторе. Мечтатель и авантюрист Дэнни Мур (Орландо Блум) решает объединить с парнем усилия, чтобы обучить его и привести в большие гонки, обещая за заслуги золотые горы. "Плохой полицейский" в этой истории - Джек Солтер (Дэвид Харбор из "Очень странных дел"). Он сам бывший пилот болида, и теперь ему предстоит жёстко и бескомпромиссно обучить парня тому, что такое настоящая гонка. Рискнуть всем (и даже жизнью), чтобы мгновенно подняться с помощью такого социального лифта с самых низов прямиком на Олимп, разве звучит не заманчиво?

Что интересного. Всё началось 26 лет назад. Японец Казунори Ямаучи создал сверхреалистичный гоночный симулятор "Гран Туризмо". Миллионы людей смогли попробовать свои силы в больших и опасных гонках. Фильм основан на реальной истории Янна Марденборо, который мечтал стать профессиональным автогонщиком, почти достиг цели и попал в страшную аварию на трассе Нюрбургринг (и это тоже есть в фильме).

Кому не понравится. Тем, кто совсем не соскучился по атмосфере Need for Speed, не готов к неожиданным сюжетным поворотам, - лучше посмотрите очередной "Форсаж".

"Чудесная история Генри Шугара" (18+)

Время: 37 минут

О чём короткометражка. Встречайте первую короткометражку в подборке #КиноЗдесь. Поскольку она от Уэса Андерсона (режиссёра….), пройти мимо мы просто не могли. В центре сюжета - Генри Шугар, амбициозный британский аристократ в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Мужчина натыкается на рассказ о необыкновенном циркаче, который благодаря многолетней медитации научился смотреть сквозь предметы. Герой загорается идеей освоить необыкновенный навык во чтобы то ни стало.

Что интересного. Узнаваемый визуальный стиль, чёткая симметрия, звёздный каст, яркие планы и отсутствие "четвёртой стены". Новинка Андерсона полностью отвечает его фирменному стилю, а Камбербэтчу не привыкать играть чудаков (вспомним хотя бы "Кошачьи миры Луиса Уэйна"). Поклонники творчества Андерсона и Камбербэтча получат свою порцию эстетического удовольствия от просмотра этого короткого метра, представленного недавно на фестивале в Венеции.

Кому не понравится. Если вы хотите провести время за просмотром фильма с куда большей смысловой нагрузкой, то "Чудесная история Генри Шугара" - не самый лучший вариант. В таком случае обратите внимание на другую новинку режиссёра - "Город астероидов" .

"Круче некуда" (18+)

Режиссёр: Скотт Во

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 102 минуты

О чём фильм. Адскую смесь из "Безумного Макса" и "Форсажа" с Джеки Чаном заказывали? Даже если нет, она всё равно пришла на российские стриминги. По сюжету два наёмника: Чан и Джон Сина должны остановить опасную группировку, охотящуюся за ценной нефтью. События происходят в гипотетическом будущем, где с природными ресурсами у мира большие проблемы. Оказавшиеся по разные стороны баррикад наёмники, тем не менее, должны объединить усилия, чтобы предотвратить непоправимое. Будет много драки и экшена… очень много!

Что интересного. В этом бадди-муви (жанр, в котором напарникам вопреки конфликта приходится объединиться, чтобы всех раскидать) главная звезда - это Джон Сина. Но и Джеки Чан оппоненту ещё фору даст. Кстати, это второй крупный фильм Чана за год, а здесь рассказывали о первом, там больше про жеребцов и кунг-фу. В лучших традициях пустынных погонь "Безумного Макса", "Круче некуда" захватывает зрителя за счёт экшена гонок и драк, но и без отборного юмора здесь не обойдётся.