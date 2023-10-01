«Анатомия падения», «Продавцы боли» и еще 26 фильмов октября

Судебная драма — победитель Канн, заговор фармацевтов с Эмили Блант и Крисом Эвансом (от режиссера "Гарри Поттеров" и "Фантастических тварей"), киносказка про Емелю-дурака, эротический триллер о молодоженах, ансамблевая комедия про скачок цен на акции GameStop, повторный прокат "Пожаров" Дени Вильнева и "Семи психопатов" Мартина Макдоны, мультфильм "Петя и волк" с рисунками Боно из U2 и много хорроров по случаю Хэллоуина. "Газета.Ru" изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.

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Судебная драма — победитель Канн, заговор фармацевтов с Эмили Блант и Крисом Эвансом (от режиссера «Гарри Поттеров» и «Фантастических тварей»), киносказка про Емелю-дурака, эротический триллер о молодоженах, ансамблевая комедия про скачок цен на акции GameStop, повторный прокат «Пожаров» Дени Вильнева и «Семи психопатов» Мартина Макдоны, мультфильм «Петя и волк» с рисунками Боно из U2 и много хорроров по случаю Хэллоуина. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.

Видео дня

«Придаток» («Appendage»), реж. Анна Злокович

Со 2 октября на Hulu

Хоррор про молодую дизайнершу, чьи мрачные мысли воплощаются в нечто по-настоящему тревожное — и осязаемое.

«Пожары» («Incendies»), реж. Дени Вильнев

С 5 октября в кино

Повторный прокат драмы Дени Вильнева о близнецах, которые отправляются в родную страну своей матери, погруженную в гражданскую войну.

«Дурные деньги» («Dumb Money»), реж. Крейг Гиллеспи

С 5 октября в кино

«Повелитель ветра», реж. Игорь Волошин

С 5 октября в кино

Приключенческая драма о кругосветном полете путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. В главной роли — бородатый Федор Бондарчук.

«Сестра, действуй!» («Juste ciel!»), реж. Лоран Тирар

С 5 октября в кино

Французская комедия про монахинь, которые намерены выиграть в велогонке деньги на ремонт хосписа, но для этого должны научиться ездить на велосипеде.

«Все средства хороши» («Fair Play»), реж. Хлоя Домон

С 6 октября на Netflix

Эротический триллер про коллег-молодоженов, чьи отношения (тайные для всех на работе) сталкиваются с серьезным испытанием после повышения жены. Героев сыграли звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор и Олден Эренрайк («Хан Соло. Звездные войны: Истории»).

«Кладбище домашних животных: Кровные узы» («Pet Sematary: Bloodlines»), реж. Линдси Андерсон Бир

С 6 октября на Paramount+

Приквел экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга 2019 года (подробнее о ней «Газета.Ru» писала здесь). Действие разворачивается в 1969 году, за 50 лет до событий оригинала. В центре сюжета — молодой Джуд Крэндалл (в предыдущем фильме его сыграл Джон Литгоу), который сталкивается со злом, похороненным на местном кладбище.

«Абсолютный убийца» («Totally Killer»), реж. Нахнатчка Кхан

С 6 октября на Amazon Prime Video

Комедийный хоррор от соавторки ситкома «Молодой Скала» Нахнатчки Кхан, в котором звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» и «Безумцев» Кирнан Шипка отправляется в прошлое, чтобы спасти свою мать от серийного убийцы.

«З/Л/О 85» («V/H/S/85»), реж. Дэвид Брукнер, Скотт Дерриксон, Гиги Сол Герерро, Наташа Кермани и Майк П. Нельсон

С 6 октября на Shudder

Очередной выпуск хоррор-антологии в жанре найденной пленки — на этот раз действие, как можно догадаться, разворачивается в 80-е. Среди режиссеров — постановщик «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон.

«Мельница» («The Mill»), реж. Шон Кинг О'Грейди

С 9 октября на Hulu

Бизнесмен (Лил Рел Хауэри из «Прочь» Джордана Пила) приходит в себя в одиночестве в тюремной камере под открытым небом. В центре помещения — мельница, которую нужно крутить лучше других, чтобы выжить.

«Иди ко мне, детка» («She Came to Me»), реж. Ребекка Миллер

С 12 октября в кино

Романтическая комедия Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли») про композитора в творческом кризисе (Питер Динклэйдж) и его жену (Энн Хэтэуэй).

«Клетка ищет птицу», реж. Малика Мусаева

С 12 октября в кино

Картина Малики Мусаевой, выпускницы Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, снятая на чеченском языке с непрофессиональными актерами — о жизни 17-летней девушки в чеченской деревне. Лента стала единственной российской участницей Берлинского кинофестиваля — 2023.

«Кошмары лунного сада» («Moon Garden»), реж. Райан Стивенс Харрис

С 12 октября в кино

Фильм ужасов, выполненный в духе темного фэнтези 80-х. В центре сюжета — пятилетняя девочка, которая впадает в кому и блуждает по сюрреалистическому миру, где ее преследует монстр, питающийся слезами.

«Исчезнувшая в звездах» («Xiao shi de ta»), реж. Цуй Жуй и Лю Сян

С 12 октября в кино

Следите за руками: китайский ремейк советского фильма Алексея Коренева «Ловушка для одинокого мужчины» (с Караченцовым, Яковлевым, Шмелевой, Смеховым и Смоктуновским), снятого по пьесе француза Робера Тома (автора «Восьми женщин»). В оригинале и у Коренева это комедия, китайцы сняли триллер.

«Погребение» («The Burial»), реж. Мэгги Беттс

С 13 октября на Amazon Prime Video

Юридическая комедийная драма по мотивам реальной истории адвоката, который помог небольшому похоронному бюро обанкротить крупную похоронную компанию. В фильме снялись Джейми Фокс и Томми Ли Джонс.

«Семь психопатов» («Seven Psychopaths»), реж. Мартин Макдона

С 19 октября в кино

Повторный прокат черной комедии Мартина Макдоны про писателя, которому никак не дается новый сценарий и который оказывается втянут в криминальные разборки.

«Анатомия падения» («Anatomie d'une chute»), реж. Жюстин Трие

С 19 октября в кино

Судебная драма, взявшая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах-2023. В центре сюжета — писательница, которую подозревают в убийстве мужа, — в том числе их незрячий сын, выступающий единственным свидетелем.

«Страсти по Матвею», реж. Сергей Ильин

С 19 октября в кино

Романтическая комедия про прилежного алтарника, который ищет жену, чтобы иметь право стать священником. В главных ролях — Денис Власенко («Happy End») и Валери Зоидова («Король и Шут»).

«Петя и волк» («Peter & the Wolf»), реж. Эллиот Дир и Стивен Макнэлли

С 19 октября на Max

Короткометражный мультфильм по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева. Проект начался еще 20 лет назад: тогда были выпущены книга с иллюстрациями лидера рок-группы U2 Боно (а также его дочерей Джордан и Ив) и аудиоверсия сказки, текст для которой зачитал сооснователь постпанк-группы The Virgin Prunes Гэвин Фрайдей, а новую версию музыки записал музыкант Морис Сизер. Теперь дело дошло до экранного воплощения этой коллаборации.

«Новенький» («The New Boy»), реж. Уорик Торнтон

С 25 октября в кино

Драма о мальчике-сироте из числа австралийских коренных жителей, который попадает в христианский монастырь под крыло сердобольной монахини (ее играет Кейт Бланшетт) и начинает проявлять мистические способности.

«По щучьему велению», реж. Александр Войтинский

С 26 октября в кино

«Сказочный блокбастер» по мотивам известного народного сюжета. В режиссерском кресле — соавтор «Черной молнии» и постановщик второго сезона «Метода» Александр Войтинский, в главных ролях — Никита Кологривый («Зема») и Мила Ершова («Трудные подростки»).

«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов

С 26 октября в кино

Драма Романа Михайлова («Сказка для старых», «Наследие») про санкт-петербургскую актрису, которая едет на съемки болливудского сериала, а попадает куда-то еще.

«Кошки-мышки» («Cat Person»), реж. Сюзанна Фогель

С 26 октября в кино

Черно-комедийный психотриллер Сюзанны Фогель (написавшей дебют Оливии Уайлд «Образование» и снявшей комедию «Шпион, который меня бросил»), где Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») изображает студентку, которая подрабатывает в кинотеатре и вступает в отношения с его частым посетителем (Николас Браун из «Наследников»).

«Доктор Джекилл» («Doctor Jekyll»), реж. Джо Стефенсон

С 26 октября в кино

Интерпретация повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» от студии Hammer: Эдди Иззард играет докторшу-отшельницу Нину Джекилл, которая пытается совладать с мистером Хайдом при помощи своего нового помощника Роба.

«Лукавый» («Lord of Misrule»), реж. Уильям Брент Белл

С 26 октября в кино

Фолк-хоррор жанрового режиссера Уильяма Брента Белла (недавно он отметился успешным ужастиком «Дитя тьмы: Первая жертва») про поиски дочери настоятельницы церкви в небольшой британской деревушке.

«Продавцы боли» («Pain Hustlers»), реж. Дэвид Йейтс

С 27 октября на Netflix

Криминальная драма ветерана поттерианы Дэвида Йейтса про заговор в фармацевтической компании. В актерский состав вошли Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О'Хара и Энди Гарсия.

«Одержимые злом» («Cuando acecha la maldad»), реж. Демиан Рунья

С 27 октября на Shudder / с 9 ноября в кино

Аргентино-американский ужастик про двух братьев, которые случайно высвобождают опасного демона.

«Сестра Смерть» («Hermana Muerte»), реж. Пако Пласа

С 27 октября на Netflix