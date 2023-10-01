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«Анатомия падения», «Продавцы боли», «По щучьему велению» и еще 25 фильмов октября

Судебная драма — победитель Канн, заговор фармацевтов с Эмили Блант и Крисом Эвансом (от режиссера "Гарри Поттеров" и "Фантастических тварей"), киносказка про Емелю-дурака, эротический триллер о молодоженах, ансамблевая комедия про скачок цен на акции GameStop, повторный прокат "Пожаров" Дени Вильнева и "Семи психопатов" Мартина Макдоны, мультфильм "Петя и волк" с рисунками Боно из U2 и много хорроров по случаю Хэллоуина. "Газета.Ru" изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.

«Анатомия падения», «Продавцы боли» и еще 26 фильмов октября
© Газета.ру

Судебная драма — победитель Канн, заговор фармацевтов с Эмили Блант и Крисом Эвансом (от режиссера «Гарри Поттеров» и «Фантастических тварей»), киносказка про Емелю-дурака, эротический триллер о молодоженах, ансамблевая комедия про скачок цен на акции GameStop, повторный прокат «Пожаров» Дени Вильнева и «Семи психопатов» Мартина Макдоны, мультфильм «Петя и волк» с рисунками Боно из U2 и много хорроров по случаю Хэллоуина. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.

Видео дня

«Придаток» («Appendage»), реж. Анна Злокович

Со 2 октября на Hulu

Хоррор про молодую дизайнершу, чьи мрачные мысли воплощаются в нечто по-настоящему тревожное — и осязаемое.

«Пожары» («Incendies»), реж. Дени Вильнев

С 5 октября в кино

Повторный прокат драмы Дени Вильнева о близнецах, которые отправляются в родную страну своей матери, погруженную в гражданскую войну.

«Дурные деньги» («Dumb Money»), реж. Крейг Гиллеспи

С 5 октября в кино

Комедийная драма Крейга Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла») про резкий скачок цен на акции сети игровых магазинов GameStop, случившийся в 2021 году из-за обитателей реддита. У картины сложился мощный актерский ансамбль: Пол Дано («Бэтмен» Мэтта Ривза), Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»), Винсент Д'Онофрио (сериал «Сорвиголова»), Америка Феррера («Дурнушка Бетти»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Энтони Рамос («Трансформеры: Восхождение Звероботов»), Себастьян Стэн («Первый мститель»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), Сет Роген («Ананасовый экспресс») и Дэйн Дехаан («Валериан и город тысячи планет»).

«Повелитель ветра», реж. Игорь Волошин

С 5 октября в кино

Приключенческая драма о кругосветном полете путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. В главной роли — бородатый Федор Бондарчук.

«Сестра, действуй!» («Juste ciel!»), реж. Лоран Тирар

С 5 октября в кино

Французская комедия про монахинь, которые намерены выиграть в велогонке деньги на ремонт хосписа, но для этого должны научиться ездить на велосипеде.

«Все средства хороши» («Fair Play»), реж. Хлоя Домон

С 6 октября на Netflix

Эротический триллер про коллег-молодоженов, чьи отношения (тайные для всех на работе) сталкиваются с серьезным испытанием после повышения жены. Героев сыграли звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор и Олден Эренрайк («Хан Соло. Звездные войны: Истории»).

«Кладбище домашних животных: Кровные узы» («Pet Sematary: Bloodlines»), реж. Линдси Андерсон Бир

С 6 октября на Paramount+

Приквел экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга 2019 года (подробнее о ней «Газета.Ru» писала здесь). Действие разворачивается в 1969 году, за 50 лет до событий оригинала. В центре сюжета — молодой Джуд Крэндалл (в предыдущем фильме его сыграл Джон Литгоу), который сталкивается со злом, похороненным на местном кладбище.

«Абсолютный убийца» («Totally Killer»), реж. Нахнатчка Кхан

С 6 октября на Amazon Prime Video

Комедийный хоррор от соавторки ситкома «Молодой Скала» Нахнатчки Кхан, в котором звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» и «Безумцев» Кирнан Шипка отправляется в прошлое, чтобы спасти свою мать от серийного убийцы.

«З/Л/О 85» («V/H/S/85»), реж. Дэвид Брукнер, Скотт Дерриксон, Гиги Сол Герерро, Наташа Кермани и Майк П. Нельсон

С 6 октября на Shudder

Очередной выпуск хоррор-антологии в жанре найденной пленки — на этот раз действие, как можно догадаться, разворачивается в 80-е. Среди режиссеров — постановщик «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон.

«Мельница» («The Mill»), реж. Шон Кинг О'Грейди

С 9 октября на Hulu

Бизнесмен (Лил Рел Хауэри из «Прочь» Джордана Пила) приходит в себя в одиночестве в тюремной камере под открытым небом. В центре помещения — мельница, которую нужно крутить лучше других, чтобы выжить.

«Иди ко мне, детка» («She Came to Me»), реж. Ребекка Миллер

С 12 октября в кино

Романтическая комедия Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли») про композитора в творческом кризисе (Питер Динклэйдж) и его жену (Энн Хэтэуэй).

«Клетка ищет птицу», реж. Малика Мусаева

С 12 октября в кино

Картина Малики Мусаевой, выпускницы Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, снятая на чеченском языке с непрофессиональными актерами — о жизни 17-летней девушки в чеченской деревне. Лента стала единственной российской участницей Берлинского кинофестиваля — 2023.

«Кошмары лунного сада» («Moon Garden»), реж. Райан Стивенс Харрис

С 12 октября в кино

Фильм ужасов, выполненный в духе темного фэнтези 80-х. В центре сюжета — пятилетняя девочка, которая впадает в кому и блуждает по сюрреалистическому миру, где ее преследует монстр, питающийся слезами.

«Исчезнувшая в звездах» («Xiao shi de ta»), реж. Цуй Жуй и Лю Сян

С 12 октября в кино

Следите за руками: китайский ремейк советского фильма Алексея Коренева «Ловушка для одинокого мужчины» (с Караченцовым, Яковлевым, Шмелевой, Смеховым и Смоктуновским), снятого по пьесе француза Робера Тома (автора «Восьми женщин»). В оригинале и у Коренева это комедия, китайцы сняли триллер.

«Погребение» («The Burial»), реж. Мэгги Беттс

С 13 октября на Amazon Prime Video

Юридическая комедийная драма по мотивам реальной истории адвоката, который помог небольшому похоронному бюро обанкротить крупную похоронную компанию. В фильме снялись Джейми Фокс и Томми Ли Джонс.

«Семь психопатов» («Seven Psychopaths»), реж. Мартин Макдона

С 19 октября в кино

Повторный прокат черной комедии Мартина Макдоны про писателя, которому никак не дается новый сценарий и который оказывается втянут в криминальные разборки.

«Анатомия падения» («Anatomie d'une chute»), реж. Жюстин Трие

С 19 октября в кино

Судебная драма, взявшая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах-2023. В центре сюжета — писательница, которую подозревают в убийстве мужа, — в том числе их незрячий сын, выступающий единственным свидетелем.

«Страсти по Матвею», реж. Сергей Ильин

С 19 октября в кино

Романтическая комедия про прилежного алтарника, который ищет жену, чтобы иметь право стать священником. В главных ролях — Денис Власенко («Happy End») и Валери Зоидова («Король и Шут»).

«Петя и волк» («Peter & the Wolf»), реж. Эллиот Дир и Стивен Макнэлли

С 19 октября на Max

Короткометражный мультфильм по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева. Проект начался еще 20 лет назад: тогда были выпущены книга с иллюстрациями лидера рок-группы U2 Боно (а также его дочерей Джордан и Ив) и аудиоверсия сказки, текст для которой зачитал сооснователь постпанк-группы The Virgin Prunes Гэвин Фрайдей, а новую версию музыки записал музыкант Морис Сизер. Теперь дело дошло до экранного воплощения этой коллаборации.

«Новенький» («The New Boy»), реж. Уорик Торнтон

С 25 октября в кино

Драма о мальчике-сироте из числа австралийских коренных жителей, который попадает в христианский монастырь под крыло сердобольной монахини (ее играет Кейт Бланшетт) и начинает проявлять мистические способности.

«По щучьему велению», реж. Александр Войтинский

С 26 октября в кино

«Сказочный блокбастер» по мотивам известного народного сюжета. В режиссерском кресле — соавтор «Черной молнии» и постановщик второго сезона «Метода» Александр Войтинский, в главных ролях — Никита Кологривый («Зема») и Мила Ершова («Трудные подростки»).

«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов

С 26 октября в кино

Драма Романа Михайлова («Сказка для старых», «Наследие») про санкт-петербургскую актрису, которая едет на съемки болливудского сериала, а попадает куда-то еще.

«Кошки-мышки» («Cat Person»), реж. Сюзанна Фогель

С 26 октября в кино

Черно-комедийный психотриллер Сюзанны Фогель (написавшей дебют Оливии Уайлд «Образование» и снявшей комедию «Шпион, который меня бросил»), где Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») изображает студентку, которая подрабатывает в кинотеатре и вступает в отношения с его частым посетителем (Николас Браун из «Наследников»).

«Доктор Джекилл» («Doctor Jekyll»), реж. Джо Стефенсон

С 26 октября в кино

Интерпретация повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» от студии Hammer: Эдди Иззард играет докторшу-отшельницу Нину Джекилл, которая пытается совладать с мистером Хайдом при помощи своего нового помощника Роба.

«Лукавый» («Lord of Misrule»), реж. Уильям Брент Белл

С 26 октября в кино

Фолк-хоррор жанрового режиссера Уильяма Брента Белла (недавно он отметился успешным ужастиком «Дитя тьмы: Первая жертва») про поиски дочери настоятельницы церкви в небольшой британской деревушке.

«Продавцы боли» («Pain Hustlers»), реж. Дэвид Йейтс

С 27 октября на Netflix

Криминальная драма ветерана поттерианы Дэвида Йейтса про заговор в фармацевтической компании. В актерский состав вошли Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О'Хара и Энди Гарсия.

«Одержимые злом» («Cuando acecha la maldad»), реж. Демиан Рунья

С 27 октября на Shudder / с 9 ноября в кино

Аргентино-американский ужастик про двух братьев, которые случайно высвобождают опасного демона.

«Сестра Смерть» («Hermana Muerte»), реж. Пако Пласа

С 27 октября на Netflix

Приквел хоррора «Уиджи: Проклятие Вероники» (который вообще-то просто «Вероника»; подробнее о нем «Газета.Ru» писала здесь). Действие новой части разворачивается в Испании после Гражданской войны. В центре сюжета — молодая монашка со сверхъестественными способностями, которая устраивается в школу учительницей.

Фильмы, Кошки-мышки, Петя и волк, Чёрная Молния, Сорвиголова, Бэтмен, По щучьему веленью, Кладбище домашних животных, Синистер, Безумцы, Первый мститель, Семь психопатов, Уиджи: Проклятие Вероники, Наследники, Большая маленькая ложь, Доктор Стрэндж, Новенький, Валериан и город тысячи планет, Тоня против всех, Прочь, Гэвин Фрайдей, Никита Кологривый, Кэтрин О'хара, Денис Власенко, Пит Дэвидсон, Питер Динклэйдж, Уильям Брент, Эмилия Джонс, Лоран Тирар, Мартин Макдона, Дэвид Брукнер, Энтони Рамос, Эдди Иззард, Крейг Гиллеспи, Энди Гарсия, Малика Мусаева, Роман Михайлов, Шон Кинг, Николас Браун, Мэтт Ривз, Дэвид Йейтс, Джон Литгоу, Ив, Крис Эванс, Эмили Блант, Ребекка Миллер, Роберт Стивенсон, Сергей Ильин, Оливия Уайлд, Пол Дано, Александр Войтинский, Дэйн Дехаан, Федор Конюхов, Себастьян Стэн, Джейми Фокс, Игорь Волошин, Алексей Коренев, Винсент Д'онофрио, Шейлин Вудли, Энн Хэтэуэй, Сергей Прокофьев, Скотт Дерриксон, Стивен Кинг, Дени Вильнев, Александр Сокуров, Федор Бондарчук, Кейт Бланшетт, Томми Джонс, Netflix, Amazon
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