Фрэнсис Форд Коппола вдохновлялся Римской империей для нового фильма

Легендарный 84-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола поддержал модный тренд разговоров о Римской Империи и рассказал, что думает о ней в контексте своего нового фильма.

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«Как часто я думаю о Древнем Риме? Довольно часто, поскольку Римская республика послужила примером для США — моей страны и ее институтов, а также послужила вдохновением для моего предстоящего фильма «Мегаполис». В основе моего увлечения Римской республикой лежит борьба между политическими партиями, в ходе которой интересы республики уступили амбициям нескольких могущественных людей. Они отстаивали цели политических партий по накоплению собственного состояния и удержания власти. Для достижения этих целей они опирались на вооруженные силы, что нанесло окончательный удар по конституции, уже шатавшейся на пути к своему падению», — рассказал режиссер с соцсетях.

К слову, о том, что его фильм вдохновлен Римской империей он говорил еще в 2021 году во время анонса фильма и до того, как это стало всеобщим трендом.

Информация о том, что мужчины регулярно думают о Римской Империи завирусилась в ТикТоке, а позже попала и в другие социальные сети. Пользователи делились роликами с опросами близких. Выяснилось, что мужчины и правда чаще женщин думают об устройстве Древнего Рима. В среднем такие мысли у сильного пола возникают один раз в неделю.

Коппола десятилетиями мечтал снять «Мегаполис». В 2021 году стало известно, что режиссер даже вложил собственные деньги в фильм, производственный бюджет которого оценивается $120 млн.