Минкульт: российский кинематограф поднимается на фоне запрета западных картин
Запрет на показ иностранных фильмов в России стимулировал рост собственного производства качественных картин в стране, что в свою очередь дало толчок в развитии российского кинематографа. Об этом рассказал замглавы Минкультуры Андрей Малышев.
«Сегодня отечественный кинематограф находится на небывалом подъеме», — передает слова Малышева «Парламентская газета».
Он добавил, что решение некоторых иностранных кинокомпаний запретить показ своих фильмов в России привело к росту собственного производства качественных картин в стране.
За последние годы в ходе осуществления государственной программы поддержки в России было открыто более семи тысяч кинотеатров. Кроме того, ежегодно производится более 500 полнометражных фильмов, заключил Малышев.
В результате ужесточения санкций, многие иностранные фильмы были прекращены в показе в российских кинотеатрах. В ответ отечественная киноиндустрия столкнулась с задачей создания качественного контента для заполнения этой пустоты. URA.RU подробно рассказывало о том, как кинематограф справляется с новым вызовом.