Фильмы «Барби» и «Неудержимые 4» возглавили прокат России

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам уикенда с 28 сентября по 1 октября фильм «Барби» вновь возглавил российский прокат. Лента собрала в стране около 58,7 млн рублей — на 19% меньше результата прошлой недели. Общие сборы картины в России превысили 348 млн рублей.