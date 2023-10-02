5 главных кинопремьер октября

В октябрьскую подборку лучших кинопремьер по версии БФМ-Новосибирск вошли три российских фильма, один итальянский и один американский.

© Кадр из фильма

Продолжение «Гардемаринов» – четвертая часть спустя 30 лет! А скоро выйдет и пятая. Герои – все те же, режиссер и сценарист – тоже. Биографическая картина о легендарном путешественнике Федоре Конюхове в исполнении Федора Бондарчука. Еще один биографический фильм – на этот раз об основателе международного дома моды Versace, модельере Джанни Версаче. Он одним из первых объединил мир моды и музыки, был другом Эрика Клэптона, принцессы Дианы, Duran Duran, Мадонны, Стинга и многих других знаменитостей, а нашел свой конец от рук серийного убийцы. Реальная история о том, как в 2021 году обычные люди устроили на Уолл-Стрит революцию против финансовых воротил и заработали «дурные деньги». Великолепно снятая сказка про волшебную щуку и Емелю, которая понравится и детям, и взрослым.

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«Гардемарины 1787. Мир»

После выхода третьей части популярнейших «Гардемаринов» прошло более 30 лет. И вот отважные герои снова встают на защиту Отечества. В продолжении культового проекта задействованы те же лица – Харатьян, Мамаев, Домогаров, Орбакайте, Боярский. У руля – все тот же режиссер и сценарист Светлана Дружинина.

Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест императрицы Екатерины и мирный̆ договор, которые навсегда соединили полуостров с Россией̆, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот союз. В подковерной борьбе задействованы все приемы — от грязных сплетен и лживых газетных статей̆ до манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение.

Разрушить заговор Екатерина поручает верным друзьям – гардемаринам. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети.

Примечательно, что уже в ноябре 2023 года должен выйти пятый фильм – «Гардемарины 1787. Война».

«Повелитель ветра»

Биографический художественный фильм о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове в исполнении Федора Бондарчука. За основу взят один из официальных рекордов Конюхова – кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней.

Покоритель земных полюсов, океанов и высочайших горных вершин отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Путешественник попадает в ураган – и оставшись без связи, без сна, почти без воздуха, он продолжает идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.

«Версаче»

«Джанни подарил нам свободу одеваться. Ощущать причастность к его миру было невероятно».

Итальянский документальный фильм о легендарном Джанни Версаче. Кем он был? Модельером, ставшим эталоном стиля и свободы. Изобретателем, смешивающим античность и поп-арт. Визионером, перевернувшим мир моды с ног на голову и открывшим дорогу на подиум многим моделям.

Через рассказы работавших с Версаче моделей, архивные кадры со знаменитых показов и отрывки из интервью с самим кутюрье мы становимся свидетелями его неугасающего гения.

Дата выхода: 12 октября 2023Режиссер: Сальваторе ЗанниноВ ролях: Джон Бон Джови, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Винсент Де Пол, Эрик Этибари

«Дурные деньги»

«Ты вздрючил кучу мажоров – они отомстят». Драматическая комедия производства США по реальным событиям о том, как обычные люди устроили переворот на Уолл-Стрит.

В начале 2021 года группа непрофессиональных инвесторов и интернет-троллей из объединения WallStreetBets (все они были пользователями соцсети Reddit) начали массовую скупку акций сети магазинов компьютерных игр GameStop. Это произошло после того, как некоторые финансовые воротилы решили, что ради своей прибыли компанию надо банкротить. Обычные люди – геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы – сказали «нет» и дали бой мировым биржам, «сломав» Уолл-Стрит и попутно заработав дурные деньги.

Ситуацию описал Бен Мезрич в своей книге «Антисоциальная сеть», которая, в свою очередь, и послужила основой для сценария фильма.

«По щучьему велению»

Яркая отлично сделанная сказка от создателей «Конька-Горбунка» придется по вкусу и детям, и взрослым. Крепкий актерский состав, сочные цвета, потрясающая детализация, достойные спецэффекты и смешной кот Баюн – для успеха проекта, пожалуй, соблюдены все ингредиенты.

Отправившись на рыбалку, Емеля изловил волшебную Щуку, способную исполнить три любых желания. Однако простак спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Для завоевания руки и сердца царской дочери Анфисы ему придется действовать без волшебной силы. А помогать ему будет Щука, которая без своей чешуи предстанет обычной девушкой Василисой.