Фильм «Пила 10» может выйти в онлайне уже 20 октября

На днях в прокат вышел фильм «Пила 10». Лента очень хорошо показывает себя в плане сборов. За дебютный уикенд картина собрала по всему миру более $ 29 млн при бюджете в $ 13 млн.

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По информации на сайте DVD's Release Dates, цифровая премьера ленты состоится 20 октября, то есть уже через 18 дней. Окно проката составит всего три недели. Возможно, из-за хороших сборов в кино премьеру ленту в онлайне подвинут, но пока информации об этом нет.