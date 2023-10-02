Продюсер фильма «Неестественный отбор» назвала бюджет картины

«Премьера состоится в кинотеатре «Музейный» сегодня вечером, с 5 октября начинается прокат по России, зарубежный рынок пока немножко закрыт для нас. А потом также фильм выйдет на онлайн-платформах. Возможно, возьмут телеканалы, но у нас маркировка 18+, поэтому только после 23 часов. Бюджет картины составил 38 миллионов рублей», - отметила она.