В преддверии глобального релиза нового мультфильма Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете?») в Сети появился новый ролик и официальный постер для продвижения во Франции.

В этой стране название проекта имеет дополнительное значение, так как отсылает к первому французскому анимационному фильму «Король и птица» по сказке Ханса Кристиана Андерсена.

Короткий тизер содержит несколько новых кадров из последнего аниме Миядзаки.

Видео доступно на YouTube-канале Wild Bunch Distribution. Права на видео принадлежат Ghibi Studio.

На постере же изображён главный персонаж вместе с птицей.

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