Появились новый тизер и постер мультфильма «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки
В преддверии глобального релиза нового мультфильма Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете?») в Сети появился новый ролик и официальный постер для продвижения во Франции.
В этой стране название проекта имеет дополнительное значение, так как отсылает к первому французскому анимационному фильму «Король и птица» по сказке Ханса Кристиана Андерсена.
Короткий тизер содержит несколько новых кадров из последнего аниме Миядзаки.
Видео доступно на YouTube-канале Wild Bunch Distribution. Права на видео принадлежат Ghibi Studio.
На постере же изображён главный персонаж вместе с птицей.
В России премьера «Мальчика и птицы» намечена на 7 декабря. Ранее проект представляли как последнее аниме Хаяо Миядзаки, однако после выхода в Японии известный режиссёр рассказал, что планирует продолжить работу в индустрии.