Режиссер признала схожесть фильма "Неестественный отбор" с "Игрой в кальмара"

"Сценарий фильма был написан в 2014 году. Когда вышла "Игра в кальмара", мы с моим соавтором Станиславом Ковалевым посыпали голову пеплом и сказали, что мы опоздали. Мы тогда еще обсудили, что нас будут сравнивать, что будут задавать вопросы, почему картины чем-то похожи", - отметила Ярмак.

Она призналась, что в "Игре в кальмара" ей понравился только финал. По словам режиссера, ее фильм как раз про финал - про человечность и смыслы жизни. Она считает, что основная идея корейского сериала заключается в том, что за деньги можно сделать все, что угодно.