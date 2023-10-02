Режиссер признала схожесть фильма "Неестественный отбор" с "Игрой в кальмара"

Режиссер Татьяна Ярмак признала схожесть своего фильма с "Игрой в кальмара"
Режиссер фильма "Неестественный отбор" Татьяна Ярмак в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" признала, что ее картина схожа с корейским сериалом "Игра в кальмара".
"Сценарий фильма был написан в 2014 году. Когда вышла "Игра в кальмара", мы с моим соавтором Станиславом Ковалевым посыпали голову пеплом и сказали, что мы опоздали. Мы тогда еще обсудили, что нас будут сравнивать, что будут задавать вопросы, почему картины чем-то похожи", - отметила Ярмак.
Она призналась, что в "Игре в кальмара" ей понравился только финал. По словам режиссера, ее фильм как раз про финал - про человечность и смыслы жизни. Она считает, что основная идея корейского сериала заключается в том, что за деньги можно сделать все, что угодно.
Премьера "Игры в кальмара" состоялась в октябре 2021 года и стала крупнейшим сериалом Netflix за все время, как по часам просмотра (2,2 млрд по всему миру за первые 13 недель), а согласно недавно обновленному показателю просмотров стримера, который показывает эквивалент 265,2 млн полных просмотров первого сезона.