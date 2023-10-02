Вышел трейлер нового триллера «Оставь мир позади»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер психологического триллера «Оставь мир позади» по мотивам одноимённого романа Румаана Алама.
По сюжету семейная пара отправляется на отдых, который быстро прерывается событиями в мире — владельцы арендованного ими жилья возвращаются и рассказывают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа.
Экранизацией занялся режиссёр Сэм Эсмэйл, известный по работе над сериалом «Мистер Робот». Главные роли сыграли Джулия Робертс, Махершала Али («Лунный свет», «Зелёная книга») и Итан Хоук («Дневник пастыря», «Птица доброго Господа»).
Премьера «Оставь мир позади» состоится на фестивале Американского института киноискусства AFI Fest 25 октября, а 8 декабря фильм станет доступен в онлайн-кинотеатре Netflix.
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