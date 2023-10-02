Режиссер рассказал, как появилось название фильма "Брат 3"

Сценарист и режиссер картины "Брат 3" Валерий Переверзев рассказал, как и почему его фильм получил такое название.

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"Сам я долго себя не считал режиссером - скорее художником, пришедшим в режиссуру, - рассказал Переверзев в интервью RT. - А творчество, соответственно, называл не кино, а видеофиксацией произведений. В какой-то момент я написал сценарий, который экспертное сообщество оценило как безупречный. Они сказали: это круто, это надо снять".

Денег на съемки, по сути, артхаусной ленты у Переверзева не было, но однажды появился человек, который, прочитав сценарий, пообещал спонсировать фильм, если он будет называться "Брат 3".

"Мне в целом было все равно, как фильм будет называться, главное - реализовать все задумки. Так название и появилось", - признался режиссер.

Правда, когда работа над фильмом уже велась, человек, "виновный" втаком провокационном названии, от проекта отказался.

Режиссер отметил, что никаких отсылок к фильмам Балабанова изначально не планировалось, но фокус-группа считает, что они все-таки есть.

"Я не строил картину на старых сюжетах - ни конструктивно, ни стилистически, ни морально. Скажу больше, мне бы хотелось, чтобы она была совсем другой", - подчеркнул Валерий Переверзев.