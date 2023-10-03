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Лучшие фильмы про постапокалипсис

Каким будет мир после конца света? Узнать, как это будет на самом деле, вряд ли кто-то захочет, а вот посмотреть фильмы про постапокалипсис можно в любой момент.

Лучшие фильмы про постапокалипсис
© Кадр из фильма "Матрица"

«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов про постапокалипсис

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Матрица

  • Год выхода: 1999 год
  • Страна: США, Австралия
  • Рейтинг IMDb: 8,7

Искусственный интеллект в XXI веке поднял восстание и поработил людей. Морфеус и Тринити помогают Нео выбраться из матрицы и спасти человечество. Этот фильм окрыл новую эпоху в кинематографе, и посмотреть его стоит как минимум за это.

Добро пожаловать в Zомбилэнд

  • Год выхода: 2009
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,6
Кадр из фильма "Добро пожаловать в Zомбиленд"

Человечество заразилось зомби-вирусом, выжившим приходится учиться жить по-новому, ведь их задача сохранить свою жизнь. Еще одно достоинство фильма – это действительно смешная комедия. А еще здесь появляется прекрасный Билл Мюррей.

Кин дза дза!

  • Год выхода: 1986
  • Страна: СССР
  • Рейтинг IMDb: 8,1
Кадр из фильма "Кин дза дза!"

Еще одна постапокалиптическая комедия, на этот раз сделанная в СССР. Фильм моментально разлетелся на цитаты, которые активно используются в речи до сих пор. Двое землян случайно попали на планету Плюк и теперь им нужно вернуться домой. А помогут им гравицапа и спички.

Сталкер

  • Год выхода: 1979
  • Страна: СССР
  • Рейтинг IMDb: 8,2
Кадр из фильма "Сталкер"

В загадочной зоне творятся странные вещи, власти закрыли к ней доступ. Но есть умельцы, которые могут туда провести, ведь там находится комната исполнения желаний. Фильм Андрея Тарковского давно стал классикой мирового кинематографа, по нему учатся студенты, а каждый человек, считающий себя культурным, обязан его посмотреть.

Безумный Макс: Дорога ярости

  • Год выхода: 2015
  • Страна: Австралия, США, ЮАР
  • Рейтинг IMDb: 8,1

Это невероятно красивый фильм м великолепным Томом Харди и прекрасной Шарлиз Терон. Цивилизация рухнула, а страшный тиран захватил источники воды и поработил людей. Но нашлись двое смельчаков, сумевших вступить с ним в схватку.

Навсикая из Долины ветров

  • Год выхода: 1984
  • Страна: Япония, США
  • Рейтинг IMDb: 8,1
Кадр из фильма "Навсикая из Долины ветров"

Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки каждый раз становятся настоящим событием. Их любят и взрослые и дети. После мировой войны человеческая цивилизация практически исчезла, но тот хрупкий оказывается под угрозой, когда крушение терпит летательный аппарат со страшным оружием на борту.

ВАЛЛ И

  • Год выхода: 2008
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 8,4
Кадр из фильма "ВАЛЛ И"

Люди решили покинуть планету, пока роботы не очистят ее. Но спустя сотни лет в рабочем состоянии остался лишь один малыш ВАЛЛ-И. Он страшно страдал от одиночества, пока не встретил робота по имени ЕВА.

Планета обезьян

  • Год выхода: 1968
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 8,0
Кадр из фильма "Планета обезьян"

Опять война, итогом которой стала деградация человечества. В то же время обезьяны стали интеллектуально превосходить людей. Экипаж космического корабля потерпел крушение, и люди попали в плен к разумным обезьянам.

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