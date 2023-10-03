Лучшие фильмы про постапокалипсис

Каким будет мир после конца света? Узнать, как это будет на самом деле, вряд ли кто-то захочет, а вот посмотреть фильмы про постапокалипсис можно в любой момент.

© Кадр из фильма "Матрица"

«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов про постапокалипсис

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Матрица

Год выхода: 1999 год

Страна: США, Австралия

Рейтинг IMDb: 8,7

Искусственный интеллект в XXI веке поднял восстание и поработил людей. Морфеус и Тринити помогают Нео выбраться из матрицы и спасти человечество. Этот фильм окрыл новую эпоху в кинематографе, и посмотреть его стоит как минимум за это.

Добро пожаловать в Zомбилэнд

Год выхода: 2009

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Zомбиленд"

Человечество заразилось зомби-вирусом, выжившим приходится учиться жить по-новому, ведь их задача сохранить свою жизнь. Еще одно достоинство фильма – это действительно смешная комедия. А еще здесь появляется прекрасный Билл Мюррей.

Кин дза дза!

Год выхода: 1986

Страна: СССР

Рейтинг IMDb: 8,1

Кадр из фильма "Кин дза дза!"

Еще одна постапокалиптическая комедия, на этот раз сделанная в СССР. Фильм моментально разлетелся на цитаты, которые активно используются в речи до сих пор. Двое землян случайно попали на планету Плюк и теперь им нужно вернуться домой. А помогут им гравицапа и спички.

Сталкер

Год выхода: 1979

Страна: СССР

Рейтинг IMDb: 8,2

Кадр из фильма "Сталкер"

В загадочной зоне творятся странные вещи, власти закрыли к ней доступ. Но есть умельцы, которые могут туда провести, ведь там находится комната исполнения желаний. Фильм Андрея Тарковского давно стал классикой мирового кинематографа, по нему учатся студенты, а каждый человек, считающий себя культурным, обязан его посмотреть.

Безумный Макс: Дорога ярости

Год выхода: 2015

Страна: Австралия, США, ЮАР

Рейтинг IMDb: 8,1

Это невероятно красивый фильм м великолепным Томом Харди и прекрасной Шарлиз Терон. Цивилизация рухнула, а страшный тиран захватил источники воды и поработил людей. Но нашлись двое смельчаков, сумевших вступить с ним в схватку.

Навсикая из Долины ветров

Год выхода: 1984

Страна: Япония, США

Рейтинг IMDb: 8,1

Кадр из фильма "Навсикая из Долины ветров"

Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки каждый раз становятся настоящим событием. Их любят и взрослые и дети. После мировой войны человеческая цивилизация практически исчезла, но тот хрупкий оказывается под угрозой, когда крушение терпит летательный аппарат со страшным оружием на борту.

ВАЛЛ И

Год выхода: 2008

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,4

Кадр из фильма "ВАЛЛ И"

Люди решили покинуть планету, пока роботы не очистят ее. Но спустя сотни лет в рабочем состоянии остался лишь один малыш ВАЛЛ-И. Он страшно страдал от одиночества, пока не встретил робота по имени ЕВА.

Планета обезьян

Год выхода: 1968

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,0