Лучшие фильмы про постапокалипсис
Каким будет мир после конца света? Узнать, как это будет на самом деле, вряд ли кто-то захочет, а вот посмотреть фильмы про постапокалипсис можно в любой момент.
«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов про постапокалипсис
Матрица
- Год выхода: 1999 год
- Страна: США, Австралия
- Рейтинг IMDb: 8,7
Искусственный интеллект в XXI веке поднял восстание и поработил людей. Морфеус и Тринити помогают Нео выбраться из матрицы и спасти человечество. Этот фильм окрыл новую эпоху в кинематографе, и посмотреть его стоит как минимум за это.
Добро пожаловать в Zомбилэнд
- Год выхода: 2009
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,6
Человечество заразилось зомби-вирусом, выжившим приходится учиться жить по-новому, ведь их задача сохранить свою жизнь. Еще одно достоинство фильма – это действительно смешная комедия. А еще здесь появляется прекрасный Билл Мюррей.
Кин дза дза!
- Год выхода: 1986
- Страна: СССР
- Рейтинг IMDb: 8,1
Еще одна постапокалиптическая комедия, на этот раз сделанная в СССР. Фильм моментально разлетелся на цитаты, которые активно используются в речи до сих пор. Двое землян случайно попали на планету Плюк и теперь им нужно вернуться домой. А помогут им гравицапа и спички.
Сталкер
- Год выхода: 1979
- Страна: СССР
- Рейтинг IMDb: 8,2
В загадочной зоне творятся странные вещи, власти закрыли к ней доступ. Но есть умельцы, которые могут туда провести, ведь там находится комната исполнения желаний. Фильм Андрея Тарковского давно стал классикой мирового кинематографа, по нему учатся студенты, а каждый человек, считающий себя культурным, обязан его посмотреть.
Безумный Макс: Дорога ярости
- Год выхода: 2015
- Страна: Австралия, США, ЮАР
- Рейтинг IMDb: 8,1
Это невероятно красивый фильм м великолепным Томом Харди и прекрасной Шарлиз Терон. Цивилизация рухнула, а страшный тиран захватил источники воды и поработил людей. Но нашлись двое смельчаков, сумевших вступить с ним в схватку.
Навсикая из Долины ветров
- Год выхода: 1984
- Страна: Япония, США
- Рейтинг IMDb: 8,1
Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки каждый раз становятся настоящим событием. Их любят и взрослые и дети. После мировой войны человеческая цивилизация практически исчезла, но тот хрупкий оказывается под угрозой, когда крушение терпит летательный аппарат со страшным оружием на борту.
ВАЛЛ И
- Год выхода: 2008
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8,4
Люди решили покинуть планету, пока роботы не очистят ее. Но спустя сотни лет в рабочем состоянии остался лишь один малыш ВАЛЛ-И. Он страшно страдал от одиночества, пока не встретил робота по имени ЕВА.
Планета обезьян
- Год выхода: 1968
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8,0
Опять война, итогом которой стала деградация человечества. В то же время обезьяны стали интеллектуально превосходить людей. Экипаж космического корабля потерпел крушение, и люди попали в плен к разумным обезьянам.