В кинотеатрах покажут фильм о туре Бейонсе «Ренессанс»

Бейонсе решила захватить своим мировым туром «Ренессанс» ещё и кинотеатры. Фильм-концерт дебютирует на экранах, и официальное объявление об этом «не за горами». По данным прессы, лента выйдет на экраны уже 1 декабря.

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Звезда разрабатывала фильм в течение нескольких лет, и в него войдет её долгожданный визуальный альбом Renaissance, а также документальные кадры о создании танцевальной пластинки 2022 года, получившей признание критиков. Самая титулованная обладательница премии «Грэмми» всех времён и народов снимала свои концерты 23 и 24 сентября в родном городе Хьюстоне для предстоящего релиза. Турне завершится в воскресенье в Канзас-Сити после 56 концертов по Европе и Северной Америке.

По оценкам журнала New York Times, к моменту завершения турне Бейонсе принесёт экономике США $4,5 млрд. Кстати, примерно столько же, сколько Олимпиада-2008 принесла Пекину. Новость о сделке королевы Би с Американской сети кинотеатров (AMC) появилась после того, как Тейлор Свифт объединилась с этой же сетью для премьеры своего тура Eras Tour в кинотеатрах 13 октября.

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