Орландо Блум и Кэти Перри озвучат героев в «Свинке Пеппа»

Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум примут участие в работе над популярным мультфильмом «Свинка Пеппа».

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Звёзды озвучат персонажей в рамках юбилейного спецвыпуска, посвящённого 20-летию мультсериала. Блум примерит на себя роль мистера Енота, а Перри — госпожу Леопард. Герои будут помогать готовиться к свадьбе мистера Быку и миссис Коровы.

Специальный выпуск «Свинки Пеппы» будет разбит на три эпизода и выйдет ровно через 20 лет после релиза дебютной серии — весной 2024 года. Премьера, как и всегда, пройдёт в стриминговом сервисе Paramount+ и на телеканале Nickelodeon.