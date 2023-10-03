Под Мурманском начнут снимать фильм «Кракен» про подводников и чудовище

Киноленту снимает студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ», сообщает Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

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Во время секретной миссии в водах Гренландского моря пропадает российский ракетный подводный крейсер.

На его поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин, роль которого исполнит Александр Петров. Выясняется, что старший брат Воронина (Виктор Добронравов) командовал пропавшим судном.

Подводникам предстоит столкнуться с морским чудищем.

По сюжету события происходят во времена холодной войны. Авторы проекта признаются, что хотят сделать акцент не только на фантастике, но и выделить образы героев-подводников, подчеркнуть важность их службы.