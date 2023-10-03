Фильм «Великий уравнитель 3» с Дэнзелом Вашингтоном вышел в онлайне

3 октября состоялась цифровая премьера «Великого уравнителя 3» с Дэнзелом Вашингтоном. Боевик можно посмотреть в различных онлайн-кинотеатрах, включая Amazon Prime.

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Таким образом, лента пробыла в кинотеатрах чуть больше месяца. За это время картина с оскароносным актёром заработала $ 158 млн. Первые две картины собрали в прокате $ 192 млн и $ 190 млн соответственно — возможно, третья часть так и не доберётся до этих показателей даже при более уверенном старте.