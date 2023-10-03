Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» завершился в Узбекистане. Среди приглашенных гостей звезды мировой величины – Сами Насери, Эмир Кустурица, Кевин Спейси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Церемония закрытия прошла в самаркандском «Вечном городе» – это уникальный историко-этнографический парк. Здесь в одном месте собрано все разнообразие богатой культуры Узбекистана – архитектура Самарканда, Бухары, Хивы, Ферганы, Ташкента и других городов страны.

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На красной дорожке звезд мирового кинематографа встречали актеры – узбекские ханы и словно перемещали в XII век. На главной сцене «Вечного города», оформленной в виде амфитеатра, устроили целое шоу: световое, звуковое и пиротехническое.

За пять дней кинофестиваля зрители посмотрели 40 самых разных картин: от европейских до японских и австралийских. А еще посетили более 60 мастер-классов и тренингов. Мэтры Фредерик Дифенталь, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко делились опытом. И это было актуально для молодых кадров будущего Узбекистана.

Французского актера Семи Насери встречали стоя и аплодисментами. Российский зритель знает его по главной роли в фильме «Такси». Безбашенного таксиста Даниэля до сих пор обожают во всем мире и ждут продолжения культового кино.

«Я не снимался в пятой серии «Такси», потому что мне не понравился сценарий. Но я готов сняться в шестом фильме, если коллеги по франшизе вернутся, а сама история будет достаточно интересной для реализации на больших экранах», – поделился актер.

Настоящий фурор на фестивале произвела творческая встреча с Кевином Спейси. Чтобы пообщаться с голливудской звездой, гости выстраивались в очереди. Обладатель «Оскара» рассказал о своем профессиональном пути и о том, как стать настоящим специалистом.

«Все начинается с понимания режиссером того, что человек хочет показать зрителю, какое послание передать аудитории. Работа режиссера заключается в том, чтобы видеть всю сцену целиком, как картину», – рассказал Кевин Спейси.

Особое внимание участники фестиваля уделили российско-узбекским проектам. Несколько совместных фильмов уже в производстве. Это документальное и художественное кино со своим особым стилем.