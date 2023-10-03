Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» завершился в Узбекистане
Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» завершился в Узбекистане. Среди приглашенных гостей звезды мировой величины – Сами Насери, Эмир Кустурица, Кевин Спейси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.
Церемония закрытия прошла в самаркандском «Вечном городе» – это уникальный историко-этнографический парк. Здесь в одном месте собрано все разнообразие богатой культуры Узбекистана – архитектура Самарканда, Бухары, Хивы, Ферганы, Ташкента и других городов страны.
На красной дорожке звезд мирового кинематографа встречали актеры – узбекские ханы и словно перемещали в XII век. На главной сцене «Вечного города», оформленной в виде амфитеатра, устроили целое шоу: световое, звуковое и пиротехническое.
За пять дней кинофестиваля зрители посмотрели 40 самых разных картин: от европейских до японских и австралийских. А еще посетили более 60 мастер-классов и тренингов. Мэтры Фредерик Дифенталь, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко делились опытом. И это было актуально для молодых кадров будущего Узбекистана.
Французского актера Семи Насери встречали стоя и аплодисментами. Российский зритель знает его по главной роли в фильме «Такси». Безбашенного таксиста Даниэля до сих пор обожают во всем мире и ждут продолжения культового кино.
«Я не снимался в пятой серии «Такси», потому что мне не понравился сценарий. Но я готов сняться в шестом фильме, если коллеги по франшизе вернутся, а сама история будет достаточно интересной для реализации на больших экранах», – поделился актер.
Настоящий фурор на фестивале произвела творческая встреча с Кевином Спейси. Чтобы пообщаться с голливудской звездой, гости выстраивались в очереди. Обладатель «Оскара» рассказал о своем профессиональном пути и о том, как стать настоящим специалистом.
«Все начинается с понимания режиссером того, что человек хочет показать зрителю, какое послание передать аудитории. Работа режиссера заключается в том, чтобы видеть всю сцену целиком, как картину», – рассказал Кевин Спейси.
Особое внимание участники фестиваля уделили российско-узбекским проектам. Несколько совместных фильмов уже в производстве. Это документальное и художественное кино со своим особым стилем.
Фестиваль возродили три года назад по инициативе президента Шавката Мирзиеева. Это стало хорошим импульсом для развития киноиндустрии во всей Центральной Азии. Сейчас ташкентский кинофестиваль проходит как Алайский базар: здесь всегда многолюдно, шумно, ярко. Кстати, Алайский базар – еще и важная часть Великого шелкового пути, где не только покупали и продавали, но и знакомились, обменивались связями и новостями. Такой же глобальный культурный обмен был и на кинофестивале. И теперь понятно: совсем скоро Узбекистан станет крупным кинематографическим центром не только в республике, но и за ее пределами.