Фильм "Рецепт любви", завоевавший на 76-м Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру, сменил дату релиза в российском прокате. На широкие экраны картина выйдет 14 февраля.

Как стало известно в сентябре, французский комитет выдвинул "Рецепт любви" на премию "Оскар" - 2024. На 96-й церемонии лента будет представлена в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Картина режиссера Чан Ань Хуанга опередила обладателя "Золотой пальмовой ветви" фильм "Анатомия падения", который также рассматривался в качестве возможного представителя Франции на главной кинопремии мира в 2024 году.

Главные роли в фильме студии Gaumont, подарившей зрителям культовые "1+1", "Пятый элемент" и "Леон", исполнили Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель.

"Рецепт любви" основан на романе Марселя Руффа "La vie et la passion de Dodin Bouffant" (1924) о жизни и любви Додена Буффана (Dodin Bouffant), знаменитого французского гастронома. Картина известна в мире под несколькими названиями. Одно из них - "Рагу Додена Буффана" (LA PASSION DE DODIN BOUFFANT), другой - французский вариант изысканного блюда "Потофэ" (THE POT AU FEU).

Фильм - это тонкая и созерцательная романтическая комедия, которая погрузит зрителей в мир любви и кулинарного искусства Франции конца XIX века. Главные герои Эжени и Доден - дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить лучших шеф-поваров со всего мира. Доден, давно влюбленный в Эжени, решил жениться: он намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.

Съемки картины проходили в замке в Сегре-ан-Анжу-Бле в апреле и мае 2022 года. К работе над проектом были привлечены профессиональные повара, которые помогали в создании картины.

Все блюда и рецепты, представленные в фильме, были разработаны и приготовлены под руководством легендарного Пьера Ганьера, обладателя 14 звезд Мишлен и владельца 18 лучших ресторанов по всему миру.