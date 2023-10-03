Актер признался, что стремился, работая над персонажем, сделать его похожим на царя из мультфильма.

"Это царь, у которого море проблем, начиная с ремонта и кончая бюджетом. Да еще и дочка на выданье", - объяснил Леонид Ярмольник.

"И у меня есть ощущение, что она (кинокартина - прим. "РГ") получилась", - рассказал артист.

Он отметил, что был в восторге от предыдущей работы режиссера Ильи Учителя - "Стрельцов" - и обрадовался, когда его пригласили сниматься в этом классическом произведении.