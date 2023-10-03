Леонид Ярмольник рассказал о своей роли в фильме "Летучий корабль"
"Наконец-то я царь!", - рассмеялся Леонид Ярмольник, комментируя aif.ru свою роль в игровом ремейке советского мультфильма "Летучий Корабль".
Актер признался, что стремился, работая над персонажем, сделать его похожим на царя из мультфильма.
"Это царь, у которого море проблем, начиная с ремонта и кончая бюджетом. Да еще и дочка на выданье", - объяснил Леонид Ярмольник.
Лента выйдет в прокат 7 марта 2024 года.
"И у меня есть ощущение, что она (кинокартина - прим. "РГ") получилась", - рассказал артист.
Он отметил, что был в восторге от предыдущей работы режиссера Ильи Учителя - "Стрельцов" - и обрадовался, когда его пригласили сниматься в этом классическом произведении.
"Надеюсь, что это будет настоящее семейное кино", - заключил он.