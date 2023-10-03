Как снимают собак в кино и зачем им нужен зоогример

Чтобы собаку взяли сниматься в кино недостаточно, чтобы она просто была послушной и знала команды. Поведение животных на съемочной площадке совсем не отличается от человеческого. Они тоже могут капризничать, требовать отдых и нехорошо себя чувствовать. “Рамблер” разобрался, как собаки попадают в кино и узнал об особенностях игры животных.

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Как собаки попадают в кино?

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Может ли обычный бродячий пес стать звездой кино? Конечно, да. Попасть на съемки фильма может любая собака, хозяину лишь нужно заполнить анкету, состоящую из нескольких вопросов. Среди них могут быть, например: “Как животное чувствует себя в транспорте?”, “Знает ли собака команды?” и другие вопросы, которые помогут понять, насколько легко получится взаимодействовать с животным. От хозяев также просят прислать несколько фотографий питомца, чтобы оценить внешний вид собаки и понять, подходят ли ее природные данные для конкретной роли.

Как проходит кастинг?

Для начала дрессировщик смотрит на общение собаки и ее владельца. Слушает ли она его? Выполняет ли команды? Потом внимание акцентируется на общении собаки с незнакомцами. И этот пункт крайне важен, так как питомец должен легко ладить с актерами и быстро обучаться новым командам от посторонних людей И непоседливые собаки тоже могут стать звездами кино, все зависит от предлагаемой роли. Но воспитанные животные, конечно, более предпочтительны для съемок.

Грим

Собак нередко гримируют. Делается это для того, чтобы, например, скрыть возраст животного или придать шерстке желаемый оттенок. Существует даже профессия, которая называется зоогример. Мастер использует специальную краску, которая не вредит собакам. Иногда четвероногих гримируют в волков, и получается довольно натурально.

Кадр из фильма "Я -- легенда 2"

Озвучка

Собаки могут испытывать стресс, находясь на съемочной площадке, поэтому творческая команда старается обеспечить максимально возможную тишину, чтобы животному было комфортно. Но даже при таких условиях довольно проблематично записать звуки, которые может издавать собака. Поэтому шум от перемещения питомца и его лай записываются отдельно. Интересный факт: люди, которые занимаются озвучкой передвижения собак, крепят к рукам скрепки, а потом имитируют ходьбу. Так получается добиться натурального эффекта, который не отличишь от цоканья когтей по полу.

Хитрости