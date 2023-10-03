Выходит фильм о снежных барсах: «Хозяин Алтайских гор»
Вышел трейлер документального фильма-исследования «Хозяин Алтайских гор», рассказывающего о жизни снежных барсов в дикой природе.
Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы, редкие и величественные хищники, сталкиваются с угрозой исчезновения.
Главный герой фильма – детёныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка «Сайлюгемский» нарекают Турал, что на алтайском языке означает «бессмертный». Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли когда-то в родной Сайлюгем?
В России осталось не более 75 особей снежного барса. Основная причина сокращения численности – хозяйственная деятельность человека, строительство инфраструктуры в местах обитания ирбиса, браконьерство (попадание в петли, поставленные на других животных), истребление кормовой базы (охота на козерогов и аргали), отстрел скотоводами в отместку за нападение на домашний скот.
Николай Дроздов рассказал:
«Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется «Хозяин Алтайских гор». Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных. Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы».
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