Выходит фильм о снежных барсах: «Хозяин Алтайских гор»

«Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется «Хозяин Алтайских гор». Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных. Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы».