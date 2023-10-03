Вышел трейлер "Немой ярости", нового боевика Джона Ву

В Сети появился трейлер (18+) "Немой ярости" (Silent Night). Это новая работа китайского мастера ураганного и максимального брутального экшена Джона Ву, автора таких культовых лент, как "Наемный убийца", "Круто сваренные", "Без лица".

Silent Night - жесточайшее ревендж-муви, фильм о мести, склепанное из крови и мяса по классическим субжанровым лекалам.

Ву - постановщик. Сценарист - Роберт Арчер Линн (хоррор "Мертвяк"). Сопродюсер Ву - Бэзил Иваник (линейка "Джон Уик", включая спин-оффы "Континенталь" и "Балерина"). Рейтинг, разумеется, - R.

По сюжету картины персонаж Юэля Киннамана ("Отряд самоубийц", "Видоизмененный углерод"), едва выжив после ранения и утратив возможность говорить, начинает экстремально мстить злодеям за смерть своего сына.