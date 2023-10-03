Странный ляп в комедии Гайдая "Операция "Ы"

Зрители заметили некоторое очередное несоответствие в классической советской комедии. В этот раз речь про "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика", десятки раз вдоль и поперек пересмотренную.

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Комедия Антология Гайдая вышла в 1965-м. В прокате ее посмотрели чуть менее семидесяти миллионов зрителей, растаскав на цитаты и анекдоты.

В главной роли - Александр Демьяненко. Плюс Наталья Селезнева и культовое трио Трус, Балбес, Бывалый - Никулин, Вицин, Моргунов.

Интересующий нас отрезок затаился в титульной новелле "Операция "Ы", и ляп этот невелик. То есть не заметить его можно, пожалуй, запросто.

Дело в эпизоде на складе, а именно - на 1 ч. 21 мин. от начала ленты. Все внимание - на загадочную автопокрышку у ворот склада, которая то исчезает, то вдруг появляется из ничего.