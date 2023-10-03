Какие фильмы россияне предпочитают смотреть осенью

Россияне признались, что больше всего ценят в осенних фильмах тепло и уют (48,5%). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса сервиса Movix.

© Кадр из фильма "Достучаться до небес"

Выяснилось, что комфортная атмосфера больше важна для женщин (58%), чем для мужчин (38%). При этом 46,6% отметили, что во время просмотров фильмов осенью они хотят получить как можно больше позитивных эмоций. Порефлексировать любят 17,4%. На заряд энергии и мотивации рассчитывают 15% участников опроса, а 10,6% предпочитают погрустить.

Наиболее популярными жанрами оказались фэнтези и научная фантастика (38,6%), боевики и приключения (34,6%), а также ужасы и триллеры (33,8%).