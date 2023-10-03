Какие фильмы россияне предпочитают смотреть осенью

Россияне рассказали, какие фильмы предпочитают смотреть осенью
Россияне признались, что больше всего ценят в осенних фильмах тепло и уют (48,5%). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса сервиса Movix.
Выяснилось, что комфортная атмосфера больше важна для женщин (58%), чем для мужчин (38%). При этом 46,6% отметили, что во время просмотров фильмов осенью они хотят получить как можно больше позитивных эмоций. Порефлексировать любят 17,4%. На заряд энергии и мотивации рассчитывают 15% участников опроса, а 10,6% предпочитают погрустить.
Наиболее популярными жанрами оказались фэнтези и научная фантастика (38,6%), боевики и приключения (34,6%), а также ужасы и триллеры (33,8%).
Россияне перечислили фильмы, которые любят пересматривать осенью. В их числе были названы:
- драма "Брат 2";
- драма "Достучаться до небес";
- комедия "Мальчишник в Вегасе";
- мелодрама "Сладкий ноябрь";
- фэнтези "Практическая магия".