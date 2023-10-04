Маккеллен уговаривал Стюарта не сниматься в «Звездном пути»

Когда я сказал ему, что собираюсь подписать контракт, он почти физически помешал мне сделать это. «Нет! — сказал он. — Нет, ты не должен этого делать. Ты не должен. У тебя слишком много важной театральной работы. Ты не можешь бросить это ради телевидения».