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Иэн Маккеллен уговаривал Патрика Стюарта не сниматься в «Звездном пути»

В своих новых мемуарах актёр Патрик Стюарт рассказал о том, как давний его друг и коллега Иэн Маккеллен советовал ему отказаться от «Звёздного пути» и остаться в театре. В этот момент Стюарт думал, стоит ли ему присоединяться к популярной франшизе.

Маккеллен уговаривал Стюарта не сниматься в «Звездном пути»
© Чемпионат.com

По словам Стюарта, Маккеллен настаивал на том, чтобы тот не взял на себя роль в «Звёздном пути». В итоге Стюарт всё равно решил сняться в шоу.

Когда я сказал ему, что собираюсь подписать контракт, он почти физически помешал мне сделать это. «Нет! — сказал он. — Нет, ты не должен этого делать. Ты не должен. У тебя слишком много важной театральной работы. Ты не можешь бросить это ради телевидения».

Тогда Патрик успокоил друга и отметил, что театральная работа всегда будет с ним, а вот возможности сыграть в большом сериале больше может не быть.

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